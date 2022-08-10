【靚太廚房】毋須雪糕機自行控制甜度　低成本自製牛油果麥提莎Gelato　

▲ 全職媽媽許許分享自製的牛油果麥提莎Gelato食譜。

夏日消暑佳品非雪糕莫屬！天氣近日十分炎熱，留在家中避暑不妨自家製作「牛油果麥提莎Gelato」！許許於Facebook專頁「許許與小Bella」分享有關食譜，可以自己控制甜度之餘，亦無須使用雪糕機製作，低成本製作都可以吃到自製健康雪糕！

材料：

▲ 材料。（圖片獲許許與小Bella授權轉載）

牛奶 500ml 忌廉 250ml 蛋黃 4隻 牛油果 3隻 糖 100克 雲里拿油 3-4滴 麥提莎 2包(或按個人喜好) 檸檬 1個 鹽 1/3茶匙

另外要準備有蓋膠盒及攪拌機。

材料處理：

1. 牛油果去核，1/2隻切小粒做果肉混合，其餘切條用來攪拌成糊狀。

2. 麥提莎切半備用，部分也可留完粒裝飾。

做法：

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1. 蛋黃及糖混合，用打蛋器打成蛋黃糊。

2. 牛奶放入鍋中用中慢火加熱。

3. 牛奶加熱後，加一半入蛋黃糊中拌勻。

4. 然後返回加入爐中餘下的牛奶內，邊加熱邊拌勻與牛奶混合。直至煮至濃稠便可。

5. 最後加鹽及雲里拿油拌勻，盛出牛奶蛋糊於常溫或冷凍過的器皿中放涼。備用。

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6. 檸檬榨汁，去走檸檬核。

7. 把檸檬汁灑上牛油果上。

8. 然後把牛油果打至糊狀。

9. 再分兩次加入忌廉打勻，直至呈厚身狀。

10. 然後把蛋糊過篩加入牛油果糊，打至混合滑溜。

11. 加入麥提莎及牛油果肉粒拌勻，倒入器皿中，蓋上蓋子，放入雪櫃雪藏。

重要步驟

冷藏後開始計時，每隔45分鐘取出，用打蛋器或刮刀攪拌一下，再掃平，目的是避免有結晶體結硬冰，大約做3次這個步驟（簡單說就是於定型前盡量減少結晶體形成）。

大家可把雪糕雪藏至理想的軟硬度，便可享用。取出後可放一陣回溫，鋪上點綴材料即可。

每啖都係牛油果味，突然又咬到粒脆脆麥提莎，食嘅時候加埋coconut flakes，唔係講笑好好食！

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責任編緝：蕭雅文