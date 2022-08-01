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【MIRROR演唱會】打破沉默發文祝傷者早日康復　 Lokman：大家唔駛擔心我哋

娛樂 17:00 2022/08/01

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR日前舉行的紅館第4場演唱會發生嚴重意外，事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷舞蹈員阿Mo李啟言，他現時仍在留院。

事件後，MIRROR一直保持沉默，未有直接回應事件，只個別成員在昨天（7月31日）於個人社交轉發參與是次演唱會的23位舞蹈員参聯合聲明而已。

【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者

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到今日（8月1日）約下午4時45分，MIRROR隊長Lokman（楊樂文）終於打破沉默，在個人社交平台發文，寫道：

我哋會互相照顧，大家唔駛擔心我哋。

呢一刻，希望大家集氣，祝願阿Mo,阿峯,Zisac 早日康復。

好多謝好多人幫緊我地，公司上上下下、娛樂圈前輩同伴、熟悉嘅唔熟悉嘅，都盡佢哋嘅努力，都同我哋一齊。我哋自己都會睇住自已，唔使擔心。

俾傷者同佢哋嘅屋企人時間同空間。

祝福。

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同時，MIRROR經理人花姐（黃慧君），副隊長江𤒹生（AK）、成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）都有轉發Lokman的帖文到限時動態，其中柳應廷（Jer）亦有轉發並謂：「大家都要take care~」，呂爵安（Edan）轉發並謂：「只求人無事」。

緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

撰文 : TOPick柴犬出動

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