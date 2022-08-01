【精英運動員】6港將入讀港大獲40萬獎學金　劍擊運動員崔浩然11年後重返校園

▲ 6港將入讀港大獲40萬獎學金，劍擊運動員崔浩然11年後重返校園。（林宇翔攝）

港大推出「頂尖運動員入學計劃」，其中6名經首屆計劃獲錄取的精英運動員，包括網球運動員黃澤林、高山滑雪運動員翁厚全、劍擊運動員吳諾弘及崔浩然、帆船運動員Russell Williams Aylsworth及蔡穎姿，獲頒40萬「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，支持他們在學業及體育事業雙軌發展。

港大獲李兆基基金撥款720萬，成立「香港大學李兆基頂尖運動員獎學金」，支持年輕運動員發展。6名獲獎學金的運動員將由22/23學年入讀港大，其中黃澤林、Russell Williams Aylsworth、蔡穎姿及吳諾弘將就讀工商管理學學士課程；翁厚全將入讀理學士課程；崔浩然將讀文學士課程。

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6位運動員均指會將獎學金用應付學習及運動開支。事隔11年再次踏入校園的崔浩然下年即將30歲，他坦言同班同學比自己少10歲的感覺很奇怪，但認為可以讀大學是很好的機會，因此決定好好把握，亦很期待再次成為學生。至於為何選擇文學士，崔浩然說希望可汲取與劍擊不同的知識，亦會透過時間分配繼續訓練，目標在2024年代表香港出戰巴黎奧運會。

在美網與澳網連奪兩項青少年大滿貫冠軍的黃澤林選擇修讀工商管理，他透露親姐姐正就讀同樣課程，自己從她口中得知很多有趣故事，亦勾起他對這個學科的興趣。他指出，港大能讓他彈性安排上學時間，放心到海外比賽，相信可兼顧學業和運動。黃澤林指自己即將起程到西班牙參加熱身賽，9月中亦會到台北比賽，期望可取得好成績。

黃澤林亦分享，很開心自己早前創下紀錄，他認為，網球在香港不算熱門運動，希望可以啟發更多人了解網球的魅力，「希望可以更多人一齊打、知道網球好正。」

吳諾弘就說，外國很多劍擊選手亦是一邊讀書一邊運動，相信香港運動員亦能兼顧。他指，自己亦相隔一段時間再重返校園，第一學期會選擇較易的科目，慢適應學習節奏，同時準備11月的比賽。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅說，運動員想繼續學習是十分值得鼓勵，希望透過多方面支援，全力協助他們在學業及運動方面雙軌發展，同時享受校園生活。

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記者：黃悅晴