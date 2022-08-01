【MY NEW WORLD ORDER】MakeALive取消直播合作 Tyson Yoshi另覓直播平台
娛樂 17:37 2022/08/01
獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）將於8月5日起在九展舉行4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會，並原定將8月8日的尾場與MakeALive合作進行網上直播。
不過Tyson Yoshi今天（8月1日）宣布收到MakeALive的通知，將會取消這次直播合作，並正努力尋找其他直播平台合作。
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Tyson Yoshi於IG寫道：
Livestream Canceled… 早上收到 @makealive.official 通知
要取消這次直播合作
團隊正在非常努力和其他直播平台溝通
希望能夠如常提供8月8號網上直播表演
Wait for my update!!
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MIRROR演唱會日前發生事故，即將舉行演唱會的Tyson Yoshi日前於訪問中透露其心情。
他說：「原本已準備上戰場，但這數天情緒很低落，沒有動力。一早設計好舞台有少少機關，也有升降台，高度不便透露。我與工作團隊已開會商討，預定有Plan B，就是完全不用機關。即使機關裝置好，屆時也可以不啟動。如真的要作出此改動都沒有辦法，是為安全着想。演出場地也有大型屏幕，不是懸掛的，不能移動。」
撰文 : TOPick柴犬出動