【MY NEW WORLD ORDER】MakeALive取消直播合作　Tyson Yoshi另覓直播平台

▲ Tyson Yoshi（程浚彥）將會取消這次直播合作。

獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）將於8月5日起在九展舉行4場《MY NEW WORLD ORDER》演唱會，並原定將8月8日的尾場與MakeALive合作進行網上直播。

不過Tyson Yoshi今天（8月1日）宣布收到MakeALive的通知，將會取消這次直播合作，並正努力尋找其他直播平台合作。

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Tyson Yoshi於IG寫道：

Livestream Canceled… 早上收到 @makealive.official 通知

要取消這次直播合作

團隊正在非常努力和其他直播平台溝通

希望能夠如常提供8月8號網上直播表演

Wait for my update!!

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▲ （IG截圖）

MIRROR演唱會日前發生事故，即將舉行演唱會的Tyson Yoshi日前於訪問中透露其心情。

他說：「原本已準備上戰場，但這數天情緒很低落，沒有動力。一早設計好舞台有少少機關，也有升降台，高度不便透露。我與工作團隊已開會商討，預定有Plan B，就是完全不用機關。即使機關裝置好，屆時也可以不啟動。如真的要作出此改動都沒有辦法，是為安全着想。演出場地也有大型屏幕，不是懸掛的，不能移動。」