【痞子殿下】朱敏瀚宣布分訊後首現身　自揭與余思霆分手真相因疫情

▲ 再見亦是朋友！

前華姐冠軍余思霆與朱敏瀚（朱仔）日前突然共同在社交網宣布分手，結束3年情，令人驚訝！

今日（8月1日）朱仔出席無綫劇集《痞子殿下》宣傳活動，亦是其宣布分手後首現身，被問到他分手後的心情，朱仔直言心情還好，並透露二人分開原因為疫情關係：「我們長期分開接近2年，這2年真正見面只得2個星期，覺得好難維繫。」又表示二人有共識分開，期間沒有吵架，表現成熟。

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對舊愛有不捨

朱仔亦指與舊愛再見亦是朋友，將來會繼續支持對方，並直言對戀情有感不捨：「但會向好的方向想，思霆仍身在台灣，預計9月返港時會約見面。」

至於問到二人會否復合，他指現階段做回朋友，做好眼前的東西，再看看能走到多遠，並表示他們分手並無涉及第3者。

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力撐對方

另外，有指二人宣布分手當日，思霆隨即於社交網上載性感照，朱仔仍力撐對方，指對方的平台逢星期三更新，背後亦是團隊運作。

余思霆與朱敏瀚於2019年因拍攝劇集《好日子》撻着，二人拍拖3年多,更愛得甜蜜,不時在社交網大方放閃，難怪二人終分手收場，令人感到可惜！

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