【刑毀判刑】涉刑毀餅店內物品　17歲少年判勞教中心

▲ 西九龍裁判法院。資料圖片

2020年8月將軍澳廣場的美心集團旗下餅店「東海堂」，疑遭破壞收銀機屏幕、八達通閱卡器等物品，5名少年被控刑事毀壞及縱火罪，其中1名案發時15歲的少年涉破壞1個儲物架，早前承認1項刑事毀壞罪，今（1日）於西九龍裁判法院判刑。暫委法官判刑時指，被告帶有仇視和恐嚇地「裝修」的行為，確似黑社會尋仇手法，考慮到被告受社會氣氛、朋輩和互聯網的暴力渲染，加上缺乏父母管教，終誤入歧途犯案，判處被告入勞教中心。

現年17歲的被告，承認於2020年8月7日，在將軍澳廣場1樓的「東海堂」，以火損壞屬於美心食品有限公司約 1 米乘 1米的地板及1張檯，及損壞2部收銀機的屏幕、1部八達通閱卡器、1部電子條碼掃描器、1道木門及1個櫥窗膠櫃。被告原亦被控縱火罪，經認罪協商後獲存檔法庭。同案已有2人認罪，被判入更生或勞教中心，另2人則不認罪受審。

案件為區域法院案件，今移師西九龍裁判法院處理。代表律師求情指，被告初犯，因年少無知才犯案，望法庭判刑時考慮更生多於刑罰。

暫委法官指，案發時為反修例運動尾聲，閉路電視片段及控方案情顯示5人有預謀犯案，眾人以黑衣及蒙面打扮，令人難以追查，破壞行為針對不同政見，帶有仇視和恐嚇地「裝修」的行為，確似黑社會尋仇的手法。暫委法官指，案發時有1人縱火，其他人則從街道撿石塊破壞，凌晨時分商鋪已關門，沒有令在場市民受驚或有人因而起哄。

暫委法官續指，被告來自破碎家庭，父母早年離異，父親後來病逝，對被告心理必定有影響。報告顯示被告小學時品學兼優，升上中學後雖保持良好操行，但成績下滑，不能排除被告因父母離異而情緒受影響。另外，反修例運動在被告升讀中二後日漸熾熱，被告在社會氣氛、朋輩和互聯網的暴力渲染下，缺乏父母管教，終誤入歧途。考慮到求情、報告建議及案例後，判處被告入勞教中心，以讓被告受到應得懲罰，同時得到改過自新的機會。

案情指，東海堂餅店的經理回到店舖時，發現店舖內的物品東歪西倒，店舖的圍欄及吸風機被推倒在地，地上有不少碎石。地板上約1平方米範圍及1張餐枱被

熏黑、2部收銀機的屏幕爆裂等物品被破壞致不能運作，店舖的清潔費及維修費合共40,140元。閉路電視片段顯示，被告與另外4人當日身穿黑色衣物，蒙面、戴帽或穿連帽外套闖入店內，被告也被拍到在店舖內破壞1個儲物架 。

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記者：陳曉欣