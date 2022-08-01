【畢業季】兩間小學飛機上舉辦空中畢業禮　校長盼學生向夢想進發

▲ 一班小六畢業生，在飛機上舉行畢業禮，一世難忘！

「喜劇之王」周星馳曾經說過：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」佛教林炳炎紀念學校與佛教黃焯菴小學，為了成就小六學生的夢想，在疫下舉行空中畢業禮， 活動的口號是「只要有夢想，一樣可以飛」！「夢飛翔畢業禮」已經是第二年舉行，佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝及佛教黃焯菴小學校長許定國均表示，希望透過這個畢業禮教曉學生設定夢想，並向這個目標進發，希望將來他們能夠成功！

▲ 上機前，一班學生興奮到跳起！林綺虹攝

畢業禮於7月28日舉行，兩校共逾百名畢業生參加，當日早上10時起飛，於11時30分降落，在本港上空環繞一圈，共1.5小時，起飛及降落均在香港國際機場。當日早上兩校學生都穿上畢業袍浩浩蕩蕩出發，畢業生都難掩興奮心情，與同學拍照留念，「兒歌天后」李紫昕（Purple姐姐）更擔任主禮嘉賓。

最新影片推介:

起飛前4位小六畢業生接受Tocick記者的訪問，當中有第一次坐飛機的馬同學，她興奮地說：「學校這個夢飛翔計劃，讓我們就來畢業的人，追隨住夢想，只要肯夢想，一定會成真。」鍾同學和羅同學前一晚開心都睡不著：「諗到跟同學玩的情形，興奮到瞓唔著。」

而4位同學各有宏大的理想，葉同學希望成為數學老師；鍾同學表示想成為一名中醫，可以幫助病人。羅同學同樣想做醫生濟世為懷，而馬同學希望成為一名國際教師：「可以幫助落後國家的人接受教育，讓他們可以造福社會。」

李校長：肯努力一定有成就

而佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝受訪時，坦言希望給學生一個難忘的畢業禮，因為疫下很多活動都舉辦不到，但希望學生能夠有個難忘的回憶，適逢香港都滯留了一些飛機，又有旅行社幫忙，所以成就了今次活動。她寄語學生：

上到中學為自己設定一個夢想，向住呢個夢想進發，無論他們派到任何一間中學，只要自己肯努力，有理想、勤奮，將來一定會有成就，希望將來他們能夠成功，達到自己的理想。

最後她祝願所有同學都能夠前程萬里。

許校長：時刻要做好準備

在疫下舉行集體活動，一點都不容易，但佛教黃焯菴小學校長許定國排除萬難，為的就是希望學生留下一生美好的回憶：

可以再次舉辦這個夢飛翔畢業禮，其實是非常開心，因為這個是可一不可再的活動，但今年竟然可以再次出現，我希望各位同學珍惜，都寄語畢業的同學，時刻要為自己做好準備，當機會來臨時可以好好把握，盡展所長。

他續說：「活動舉辦之前都有少少躊躇、忐忑，一直留意住新聞，見到近排疫情都持續升高，但同學仔證件都處理好了，各方面心情都準備上機，結果我們都可以排除萬難，順利出發，希望同學可以享受在天空大概個半鐘頭的旅程。」

而活動主禮人Purple姐姐則表示好開心受到邀請，整個活動很特別及有意義，因為同學畢業的時候，可以上飛機，自己都有段時間沒有來機場，成件事都覺得好興奮及開心。她又勉勵畢業生：

升中是個新開始，小朋友最緊要就是要保持自己夢想，去到新環境及新一年，保持自己初心，不斷飛上去，繼續做好自己。

在機上，畢業生代表致詞及領取畢業證書後，就由音樂老師帶領一班學生唱出兩首歌，分別時《Today》及《良師頌》，而佛教黃焯菴小學校長許定國致詞時，就說出了一番語重心長的說話，他希望在今次的活動中，同學能夠細心觀察在機上的每個行業：

這個畢業典禮除了令大家有一個難忘的回憶外，其實大家有沒有想到6年的小學生涯轉眼就過了，踏入人生另一個階段，時間匆匆，大家入大學，然後進入職場，大家將來的夢想是什麼？究竟想做什麼？或者這一刻已經感覺到我將來長大想做什麼，或者仍然毫無頭緒，我鼓勵同學仔，由這一分鐘開始，或者升中後，可以開始去觀察四周不同的職業，正正這場夢飛翔的畢業禮上，大家正正可以觀察到在職場上運作。

許校長舉例說：

例如purle姐姐，她是演藝的工作人員;我們的老師是教育界，另外有旅行社的團隊;有空中服務員，再加上今天有記者，你們細心觀察下，不同的人在努力做不同的工作，背後需要什麼技能，或者有什麼條件可以成就這一份職業？大家將來的工作有機會隨著年齡的增長去改變，但良好的準備是必須要，只要有充足的準備，可能在你人生中有兩、三個的夢想出現，但如果你有充足的準備，你的目標有機會去實踐到，我都希望各位同學珍惜你的時間，亦都細心觀察四周的事物，希望你們長大後，都能夠跟校長或老師打聲招呼，跟我們說『我哋做緊一份貢獻社會，或為國家服務的職業』。

飛機降落在機場後，機長更走出駕駛艙與同學合照，及分享自己的人生經驗，期間很多同學都舉手希望將來從事航空業，機長就鼓勵同學要學好中英數，因為做到機師必須成績很好，要努力讀書！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者:陳麗薇