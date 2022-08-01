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【明日戰記】古天樂新戲推出1萬個NFT　持有者可享兩大官方優惠

娛樂 17:47 2022/08/01

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古天樂《明日戰記》

古天樂、劉青雲主演科幻大片《明日戰記》，今日宣布推出首個NFT項目——《OneCool Collective：明日戰記》，旨在打破娛樂和電影產業傳統框架，整個項目將在8月6日正式啟動，共分兩個階段，合計推出 10,000 個 NFT。

此NFT系列以香港科幻動作片《明日戰記》為藍本，參考電影中的動力裝甲造型，變幻出 10,000 個獨特的 3D 虛擬化身 NFT，而四種戰士類型的靈感同樣源自於電影。
 
是次 NFT 項目共分為兩階段，首階段推出 2,000 個特別版 NFT，於 8 月 6 日在官方網站鑄成並進行預售，翌日正式發售，為期兩日。成功持有者除可獲得稀有度高的 NFT 外，更可在日後推出的其他 OneCool Collective NFT 系列中優先獲得空投，及事項投票權等待遇。

分兩階段推出。

次階段 8,000 個限量收藏版 NFT 將在 8 月 19 日香港時間上午 9 時起公開發售。有興趣者可通過官方交易平台 Artzioneer，使用法定貨幣（ Mastercard 或 VISA 卡）進行交易。所有 NFT 持有者（包括首階段）將獲得電影戲票換領券乙張以及 Hot Toys Cosbaby Q 版公仔換領證（兩個一套）。
 
此外， OneCool Collective 將在今年 8 月 19 日至 22 日舉辦的香港電腦通訊節中設置《明日戰記》攤位（編號 A02），讓市民率先一睹電影片段，期間更會推出電腦節限定收藏版 NFT（售價為港幣 1,280元），除了包括 NFT 兌換碼、電影戲票和 Hot Toys Cosbaby 換領證外，還有限量版 Tote 袋、T-shirt、精美 Postcard 以及知名視覺藝術家利志達手繪海報。

為了讓未能親臨電腦節的市民購得 NFT，One Cool Collective 亦將夥拍友和 YOHO，在 8 月 22 號晚起於其門市和官方網站站獨家發售友和限量收藏版 NFT （包括明日戰記手遊友和限量版武器及電腦節限定收藏版中所有產品）。有關產品將在約 8 月 15 號於友和YOHO網站供優先訂購，詳情可參考友和 YOHO 官方發布。先到先得，售完即止。

《明日戰記》NFT 系列破格採用創新的可互換機制，允許持有者在所擁有的 NFT 中互換造型特徵，包括武器、身體裝甲、手臂裝甲、頭盔和背景五個部分，這些可互換的元素將實時反映在 NFT 市場上。

除了 NFT 系列外，OneCool Collective 還將透過一系列 AR 科技和實體數碼並行的購物體驗與公眾交流，並在 OneCool Collective 生態系統中互動並空投虛擬收藏品。以此組成的 OneCool 社群，在享有 NFT 獨家用途外，亦可透過 Web3 領域擴闊影視 IP 的延續性。

最新影片：

記者：Eric 

 

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