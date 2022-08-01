【防疫措施】公院收緊陪產人士及照顧者檢測要求　陪產人士須持48小時核酸陰性證明

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（林宇翔攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，為進一步防範院內感染，即日起公立醫院將收緊陪產人士及照顧者檢測要求。

劉家獻表示，即日起，所有陪產人士無論是否為新冠康復者，都要提交48小時核酸陰性證明。他建議陪產人士，如孕婦懷孕達37周，應開始定期進行核酸檢測。如嬰兒比預產期早出生，醫院會先接受24小時內快測陰性證明，但陪產人士要在2日內補回核酸檢測陰性證明。

至於長期在醫院陪伴兒科病人的照顧者，在留院期間須每星期進行2次核酸檢測，以確保他們沒有病毒感染，避免傳染及小朋友。

劉家獻指，安排會由今日開始生效，但明白核酸檢測需時，在實行首數日，會盡量彈性處理。惟他強調之後便會嚴格執行。

【TOPick診症室】網球肘與高爾夫球手可損活動能力 拆解治療方法不一定要接受手術

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津