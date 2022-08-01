【兒童接種】幼童接種首兩劑復必泰需隔8星期　建議50歲或以上人士接種第4劑

▲ 衞生防護中心轄下的聯合科學委員會今日開會討論3歲以下兒童打針事宜。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會今日（1日）聯同行政長官專家顧問團進行網上會議，認同低至6個月大的幼童接種兩款新冠疫苗，均能產生免疫力及沒有新的安全顧慮。

聯合科學委員會聯同專家顧問團知悉為低至6個月大的幼童接種3劑復必泰疫苗和2劑科興疫苗的早期臨床研究數據，顯示兩款疫苗均能產生免疫力及沒有新的安全顧慮。經審視本地情況和預期出現的冬季高峰期，專家認同為這年齡組別的兒童接種疫苗能讓他們預防重症和死亡。

就復必泰疫苗，專家建議6個月至五歲以下的兒童可接種3劑疫苗（每劑為十分之一成人劑量）。為減低心肌炎或心包炎的輕微風險，首兩劑疫苗間距應為8星期，並於接種第2劑疫苗最少3個月後接種第3劑。專家建議使用6個月大至5歲以下兒童的特定兒童配方，但認為如政府未能於短期內獲得該特定配方，可探討以稀釋成人配方至合適兒童劑量的方案。

就科興疫苗，根據相關臨床試驗和本地青少年接種的研究，專家認為6個月大至3歲以下的幼兒可接種3劑疫苗（每劑劑量與其他較年長的兒童和成人相同），接種間距與較年長兒童相同。

會議上，聯合科學委員會亦審視成年人口接種第4劑新冠疫苗。聯合科學委員會聯同專家顧問團亦知悉50至59歲人士或有機會出現嚴重併發症，建議50歲或以上人士與老年人口一樣，在接種第三劑新冠疫苗至少3個月後，接種第4劑疫苗。專家肯定接種3劑克爾來福或復必泰疫苗均高度有效減低成年人口所有年齡組別的住院率、重症率及死亡率，並強烈呼籲市民盡早完成接種所建議的新冠疫苗劑量。

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責任編輯：李榮忠