【污水有毒】涉屯門彩暉花園及灣仔維景花園等屋苑　當局派逾33萬快速測試套裝

▲ (新聞處提供)

民政事務今日（8月1日）表示，灣仔、屯門及北區污水樣本呈陽性，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約338000套快速測試套裝。

灣仔-發昌大廈、凱旋大廈、維多利大廈、維多利中心、維景花園，以及歌頓道和威非路道附近一帶住宅

屯門-景新臺、怡樂花園、偉景花園、彩暉花園、景峰豪庭、御半山、御半山II期及山景邨

北區-花都廣場、華明邨、雍盛苑、欣盛苑及祥華邨

快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐