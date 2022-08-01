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【污水有毒】涉屯門彩暉花園及灣仔維景花園等屋苑　當局派逾33萬快速測試套裝

社會 18:01 2022/08/01

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(新聞處提供)

民政事務今日（8月1日）表示，灣仔、屯門及北區污水樣本呈陽性，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約338000套快速測試套裝。

  • 灣仔-發昌大廈、凱旋大廈、維多利大廈、維多利中心、維景花園，以及歌頓道和威非路道附近一帶住宅
  • 屯門-景新臺、怡樂花園、偉景花園、彩暉花園、景峰豪庭、御半山、御半山II期及山景邨
  • 北區-花都廣場、華明邨、雍盛苑、欣盛苑及祥華邨

 快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐

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