【離開大台】J2女神梁凱晴約滿離開TVB　承諾繼續幕前發展料年底返港【多圖】

▲ 「J2女神」梁凱晴宣布約滿離巢TVB。

現年25歲、有「J2長腿女神」之稱的主持梁凱晴（Nina），為無綫J2台旅遊節目長駐台灣，從不吝嗇展示美好身段，不時在社交平台分享靚相與眾同樂。

今日（8月1日）她一如既往大派福利，不過不只是派軍糧般簡單，而是向大家宣布離巢的消息：「八月的第一天要跟大家說凱晴從TVB畢業啦，然後發發泳裝照慶祝臉書跟ig達9萬粉粉（粉絲）。」

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結束5年賓主關係

為TVB效力5年的梁凱晴，回首這數年間經歷的各種喜怒哀樂：

開心、感動、期待、興奮、傷心、害怕、無奈、廢到笑、辛苦到崩潰、嚇到暈眩，這一秒覺得時間過得真的很快。當初還在念大學20歲凱晴就這樣進到完全未知的領域，拍了各種節目，去了很多不同的國家跟地方，也體驗了很多為了拍節目才會做的事情，這些回憶對我來說真的很珍貴，也很感謝TVB跟大家給我這個機會。

▲ （Instagram圖片）

雖然離開TVB，但她強調仍會繼續留在娛樂圈發展。擁有個人YouTube頻道的梁凱晴，表示不管是Youtube影片、拍攝節目及電影等，承諾將會演出更多作品給大家，更留下電郵信箱，歡迎廣告商、電視台找她洽談工作，最後答謝粉絲一直以來的支持：

謝謝你們一直都在，那就請大家繼續多多指教啦。5年前送給自己的生日禮物，很多粉粉都在問好像這一年在J2都看不到我的新節目今天終於回答大家，以後YouTube 可以各種拍跟寫各種資訊給大家了。然後預計年底回一趟香港嘿嘿，我自由啦啦啦啦啦！照片太難選只好全丟啦。

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與阿拉伯結緣

台灣土生土長的梁凱晴，其父親為香港人，後來到台灣定居，而媽媽則是台灣人，故此梁凱晴懂得講廣東話。

在2017年，她加入TVB台灣製作中心，曾經主持多個飲食及旅遊節目，包括《出走地圖》、《背包女行》、《小滋女孩》等，亦曾現身《東張西望》、譚玉瑛主持的《台灣原味道》，不時以性感造型亮相，其美貌與身材成為網民焦點。

梁凱晴才貌兼備，畢業於國立政治大學主修阿拉伯文，曾於J2節目《這一站阿拉伯》以流利阿拉伯語與當地人溝通。她亦擅長跳肚皮舞，大學時曾任肚皮舞社社長，與阿拉伯文化可謂結下不解之緣。

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