【檢疫隔離】葉劉淑儀：非常支持政府縮短抵港檢疫期　「黃碼」有必要涵蓋密切接觸者

▲ 行政會議召集人葉劉淑儀。（資料圖片）

港府擬縮短海外人士抵港檢疫期及推出「紅黃碼」限制出行，行政會議召集人葉劉淑儀表示，非常支持政府縮短抵港人士的酒店檢疫日數，並認為「黃碼」應同時涵蓋其密切接觸者。

葉劉淑儀出席一個活動後指出，現時輸入個案只佔整體確診個案的幾個百份點，形容縮短海外人士抵港檢疫期是「萬眾期望 」，港府正密鑼緊鼓準備，預料盡快會宣布。她說，縮短檢疫隔離時間可方便市民營商及旅遊，亦要同時保障感染人士不會流入社區：「政府一定要找到平衡，放寬檢疫時間，讓更多旅客方便，而不影響醫管局的醫院難以負荷。」

葉劉淑儀認為，黃碼有必要應用在隔離人士及他們的密切接觸者身上，以減少病毒流入社區，若措施不影響公共衛生及醫管局服務，則有條件繼續縮短隔離時間，讓11月舉行香港國際七人欖球賽及金融管理局大型金融峰會時，香港可以全面開放。

另外，葉劉淑儀又提及，區議會將來的發展需符合《基本法》提及的區域諮詢組織的定位，過去設有委任議席，讓熟悉地區事務的人可以加入，但她認為應保留部分民選議席，確保區議員與市民有緊密接觸。

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責任編輯：陳葆琳