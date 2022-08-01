【親子好去處】全港10大好玩泳池滑水梯　小朋友下水禮$8入場超抵玩

▲ 精選全港10個好玩泳池滑水梯，小朋友入場只需$8！

夏日熱焫焫，小朋友要消消暑，最好去泳池或海灘來個下水禮！嫌海灘比較遠的話，市區的康文署轄下泳池都好抵玩，不少泳池更設有滑水梯，當中有高達8、9米的，相當剌激！大家無得去外國的水上樂園，都可以去這些泳池大玩一番！

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1. 將軍澳游泳池

將軍澳泳池設有4條大型滑梯，分別為6.25米和3.65米，由於水流急加大衝力，從6米高滑下來不用5秒。泳池另有一個大型嬉水池設3條小型滑梯，池中央的大水桶每4分鐘就有水倒下，一桶冷水照頭淋好好玩！

滑水梯數目：4

休息日︰逢星期一

地址︰將軍澳運隆路9號

電話︰2706 7646 / 2706 6767

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2. 西貢游泳池

設有2條4.1米高的滑水梯，場內的布置具假日風情，包括蘑菇瀑布和椰樹瀑布等，而人流相對市區較少。玩水後更可順道去西貢食海鮮，相當寫意。

滑水梯數目：2

休息日︰逢星期三

地址︰西貢惠民路12號

電話︰2792 7285

▲ 馬鞍山游泳池有2條滑水梯高達9米，是全港最長、速度最快的滑水梯。（康文署圖片）

3. 馬鞍山游泳池

馬鞍山游泳池的滑水梯是全港之最！2條高達9米的滑水梯是全港最長、速度最快，且水流急、下滑速度快，絕對挑戰小朋友的膽量！站在高處時，更可遠眺吐露港海景。而嬉水池佔整個泳池近半，池內設有蘑菇亭及2條4.3米長的小型滑梯，適合較年幼的小朋友。

滑水梯數目：4

休息日︰逢星期二

地址︰馬鞍山鞍駿街33號

電話︰2641 0776

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4. 顯田游泳池

顯田游泳池像個兒童水上樂園，布置充滿童真，滑水梯有可愛的鯨魚做裝飾，戲水池亦有水槍和蘑菇瀑布。池內設2條同為4.22米高的滑水梯，適合大小朋友一齊玩。

滑水梯數目：2

休息日︰逢星期四

地址︰沙田大圍車公廟路68號

電話︰2607 3423

▲ 顯田游泳池的布置充滿童真。（康文署圖片）

5. 大埔游泳池

內有6條滑水梯，包圍了泳池四分一，是全港最大的「水上樂園」，其中3條滑梯高達8.5米，另外3條都有6.5米高，當中部分斜度較低，並採用半透明設計，相對其他泳池滑水梯特別。由於滑梯較多，排隊時間亦較短，可以玩多幾次！

滑水梯數目：6

休息日︰逢星期一

地址︰大埔汀太路11號

電話︰2661 2244 / 2665 5058

▲ 大埔游泳池的滑水梯部分斜度較低，並採用半透明設計。（康文署圖片）

▲ 大埔游泳池共有6條滑水梯。（康文署圖片）

6. 天水圍游泳池

泳池位於天水圍市中心，共有3條滑水梯，統一8米高，僅次馬鞍山及大埔，但刺激度絕不比下去，因為滑水梯連接後面的假山牆身，滑下去時因進入了石洞，會突然眼前一黑，玩起來相當刺激！另池內有2條小型鯨魚滑梯，以及一個大型嬉水池，當中有不同開關讓泳客扭出不同水柱。

滑水梯數目：3

休息日︰逢星期四

地址︰天水圍天柏路1號

電話︰2446 9057 / 2446 1103

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7. 上水游泳池

泳池內設3條滑水梯，貌似一般公園的「瀡滑梯」。雖然它們只有短短4.4米，但沒有彎位，滑下速度相當快，加上有圓柱封頂設計，玩起來都好刺激！

滑水梯數目：3

休息日︰逢星期四

地址︰上水天平路38號

電話︰2679 4844

8. 青衣游泳池

泳池位於青衣站旁，交通方便。場內設戲水池和嬉水池各一，並有3條滑水梯均為4.85米，由於斜度不大，速度不算快，而且落水水深不高，適合想試玩滑水梯，但又怕太快太高的泳客使用。

滑水梯數目：3

休息日︰逢星期四

地址︰青衣青敬路51號

電話︰2435 6407

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9. 城門谷游泳池

城門谷游泳池設有2條滑水梯，長4.2米，雖然不算刺激，但其獨有的分層設計令人難忘，嬉水池內有噴水池、噴泉等。

滑水梯數目：2

休息日︰逢星期一

地址︰荃灣城門道21號

電話︰2416 0522 / 2414 8985

10. 賽馬會仁愛堂游泳池

賽馬會仁愛堂游泳池內設有2個嬉水池，2條滑水梯都算長，大人細路都啱玩。

滑水梯數目：2

休息日︰逢星期二

地址︰屯門青松觀路

電話︰2464 7149 / 2464 6561

【公眾泳池入場資訊】

收費︰

星期一至五︰成人$17；3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者$8（3歲以下幼童免費）

星期六、日及公眾假期︰成人$19；3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者$9（3歲以下小童免費）

月票收費︰

成人$300；3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者$150

開放時間：6:30am-10pm（分3節）

暫停開放時段︰12nn-1pm及6:30pm-7:30pm

每年停開日子︰11月1日至翌年3月31日（部分泳池設有室內池，冬天照常開放）

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責任編輯︰林綺玲