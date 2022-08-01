【動漫節】葉巧琳+Asana+Shirby參與Ani-Music-One Live　首賣熱門動漫周邊產品

▲ 首賣熱門動漫周邊產品以及動漫音樂巡禮。（大會提供）

動漫代理商羚邦集團再度全面進駐香港動漫電玩節（攤位:F03），帶來過百款香港首賣熱門動漫周邊產品以及動漫音樂巡禮，令每位動漫迷滿載而歸。

2022神作《鏈鋸人》精選產品將於集團展攤獨家登場，同場囊括王道動漫《咒術迴戰》、《排球少年！！》和《我的英雄學院》以及《國王排名》、《搖曳露營》、《BLEACH》千年血戰篇等全新系列周邊，每日首300名顧客購物滿500元還可以成為Medialink會員，於日後購物享盡精彩優惠。

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除此之外，早前開賣首日已火速售罄的《EVANGELION福音戰士》初號機特別版八達通卡會於場內首次展出，而更令人期待的是現正監修中的零號機綾波麗與二號機明日香特別版閃光八達通卡亦一同曝光。

另外，全球過百萬高達迷等候多時的最新電影《機動戰士高達 庫克羅斯·德安之島》前賣券及日版珍藏精品套裝於店內率先登場，準備入手精品與阿寶一起出撃。

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作為壓軸活動，Ani-One會於動漫節主舞台上舉行節目巡禮及新YouTube動畫頻道的公佈，提供免費正版動畫配有中文字幕之餘，更將有廣東話配音的動畫，香港動漫迷切勿錯過。

Sony Music人氣歌手Mischa葉巧琳與本地日系歌手Asana及Shirby會於Ani-Music-One Live時段內演出，獻唱多首熱爆及經典動漫歌曲。

香港動漫電玩節2022

日期: 7月29日至8月2日

地址: 香港會議展覽中心展覽廳1