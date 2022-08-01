【傑出學者】中大5名學者奪研資局研究學者計劃獎項　獲7位數經費資助及冠予名銜

▲ 香港中文大學5位學者獲研資局頒發2022/23年度「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」獎項。（資料圖片）

香港中文大學5位學者獲研資局頒發2022/23年度「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」獎項，分別來自法律學院、物理系、信息工程學系、化學病理學系及機械與自動化工程學系。

3位獲「研資局高級研究學者計劃獎項」的學者包括法律學院教授Bryan Mercurio，他的研究項目是「在後新疫肺炎世界中獲取疫苗：可持續的法律與政策選項」，探索知識產權法、公共衞生、貿易和經濟之間的關聯， 為通報事項的優先設置、資源分配及政策選擇提供理論和經驗基礎；物理系教授劉仁保，其研究項目是「量子非線性譜學–量子傳感的新範例」，通過使用量子傳感器，向量子目標施加「量子力」，以建立量子非線性譜學。信息工程學系講座教授楊偉豪則教授「網絡編碼技術的研究與開發」，其開發的高效網絡編碼算法，可將網絡編碼應用推廣至各種計算機平台上，有助推展互聯網的覆蓋範圍至偏遠地區。

化學病理學系副教授呂愛蘭及機械與自動化工程學系教授盧怡君，則獲頒研資局研究學者計劃獎項，其中呂愛蘭研究項目為「T細胞調控血管疾病、修復和再生的分子機制」，盧怡君研究項目是「面向低成本長時儲能具高穩定性和高功率密度的硫基液流電池」。

3名研資局高級研究學者，於60個月資助期間，獲發放約780萬經費；而2名研資局研究學者則獲約520萬經費，以聘任替假老師及支持研究項目的開支，讓他們能專注於研究工作。

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責任編輯：黃悅晴