【幼童打針】聯合科學委員會同意　新冠疫苗接種年齡降至6個月大

▲ （陳國峰攝）

衞生防護中心轄下的聯合科學委員會今日（1日）開會討論3歲以下兒童打針事宜，並通過建議將兩款新冠疫苗的接種年齡降至6個月大嬰兒。

現時接種科興疫苗及復必泰的最低接種年齡分別是3歲及5歲，政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，今日聯合科學委員會開會討論兒童打針事宜長達4小時，經過審視2間藥廠的資料等，最終一致同意兩款新冠疫苗的接種年齡降至6個月大嬰兒。

被問到執行上有甚麼困難時，劉宇隆指科興疫苗實行上比較容易，可以使用成人接種劑量，但復必泰需要使用「BB版」，專為6個月至5歲小朋友而設，劑量為成人的十分一，若未能向藥廠購買，則需本港自行稀釋。

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記者：李榮忠