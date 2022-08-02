  • 31°C
香港時間 : 2022802日 (週二) 10:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校動態】佛教林金殿紀念小學淨林園地上禪修課　培養學生同理心樂助他人

中小學 10:00 2022/08/02

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

呼吸活動。

佛教林金殿紀念小學得到善長仁翁的善心支持，禪修園地——「淨林」得以圓滿落成。藉着此福德因緣，同學們從此多了一個修心養德的地方。

佛教林金殿紀念小學自本年度(2021-2022)起，「正念禪修」已納入本校佛化德育及價值教育科中，老師在每節課中都會運用幾分鐘時間進行「請鐘」，讓學生做「呼吸活動」，把心修攝，讓專注力帶回當下，並集中於課堂上。

在禪修課上，老師通過不同的禪修活動，讓學生運用「五感」去感受、覺知，從自身開始，修養自己的身心，在這個基礎上，讓學生對世界、對大自然增強認識，增加感知，培養學生對大自然的感恩心，感謝大自然為生命的付出；同時培養學生對世界的同理心，多替他人設想，多關心他人。

最新影片推介：

本校的禪修園地——「淨林」除有室內的禪修室，更有室外的禪修花園，在這個清幽、雅緻的地方，學生們會進行「行禪」活動，過程中，他們會專注雙腳與地面的接觸，一步一呼吸，心無罣礙，專注淨謐。

另外，學生們也可進行「供水」：首先用水缽從水池中取水，然後雙手托缽，一步一步慢慢向着觀音像前行，保持專注和平靜的心，做到滴水不漏，最後把水缽的水輕輕灌進觀音像前的水盂中。上善若水，讓學生們清淨身心，是很好的心靈修練。

    點擊圖片放大
    +6
    +5
  •  

期望憑藉上述饒有意義的設置及活動，能在學生的心田埋下一顆顆正向、善念的種子，隨心隨喜，在某一天開花、結果，成就自己，樂助他人。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

撰文 : 劉雪華 佛教林金殿紀念小學主任

相關文章

【學校動態】李宗德小學突破固有教學框架 推混合學習連接日韓學校共同上課
17:26 2022/07/25
【學校動態】李宗德小學突破固有教學框架 推混合學習連接日韓學校共同上課
【學校動態】舉辦台灣丹麥線上環保文化交流之旅　聖多馬小學校長︰疫情無阻教與學
17:49 2022/07/25
【學校動態】舉辦台灣丹麥線上環保文化交流之旅　聖多馬小學校長︰疫情無阻教與學
【學校動態】 黃永樹小學舉辦「堅離地」畢業活動日 學生體驗「飛」一般挑戰
16:14 2022/07/28
【學校動態】 黃永樹小學舉辦「堅離地」畢業活動日 學生體驗「飛」一般挑戰

你可能感興趣

【學校動態】李宗德小學突破固有教學框架 推混合學習連接日韓學校共同上課
17:26 2022/07/25
【學校動態】李宗德小學突破固有教學框架 推混合學習連接日韓學校共同上課
【學校動態】舉辦台灣丹麥線上環保文化交流之旅　聖多馬小學校長︰疫情無阻教與學
17:49 2022/07/25
【學校動態】舉辦台灣丹麥線上環保文化交流之旅　聖多馬小學校長︰疫情無阻教與學
【學校動態】 黃永樹小學舉辦「堅離地」畢業活動日 學生體驗「飛」一般挑戰
16:14 2022/07/28
【學校動態】 黃永樹小學舉辦「堅離地」畢業活動日 學生體驗「飛」一般挑戰
大學 中小學教育 老師 佛教 上善若水 大自然 學校 佛教林金殿紀念小學

最高瀏覽

【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
13:21 2022/08/01
【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
12:49 2022/08/01
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
10:23 2022/08/01
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意