【學校動態】佛教林金殿紀念小學淨林園地上禪修課　培養學生同理心樂助他人

▲ 呼吸活動。

佛教林金殿紀念小學得到善長仁翁的善心支持，禪修園地——「淨林」得以圓滿落成。藉着此福德因緣，同學們從此多了一個修心養德的地方。

佛教林金殿紀念小學自本年度(2021-2022)起，「正念禪修」已納入本校佛化德育及價值教育科中，老師在每節課中都會運用幾分鐘時間進行「請鐘」，讓學生做「呼吸活動」，把心修攝，讓專注力帶回當下，並集中於課堂上。

在禪修課上，老師通過不同的禪修活動，讓學生運用「五感」去感受、覺知，從自身開始，修養自己的身心，在這個基礎上，讓學生對世界、對大自然增強認識，增加感知，培養學生對大自然的感恩心，感謝大自然為生命的付出；同時培養學生對世界的同理心，多替他人設想，多關心他人。

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本校的禪修園地——「淨林」除有室內的禪修室，更有室外的禪修花園，在這個清幽、雅緻的地方，學生們會進行「行禪」活動，過程中，他們會專注雙腳與地面的接觸，一步一呼吸，心無罣礙，專注淨謐。

另外，學生們也可進行「供水」：首先用水缽從水池中取水，然後雙手托缽，一步一步慢慢向着觀音像前行，保持專注和平靜的心，做到滴水不漏，最後把水缽的水輕輕灌進觀音像前的水盂中。上善若水，讓學生們清淨身心，是很好的心靈修練。

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期望憑藉上述饒有意義的設置及活動，能在學生的心田埋下一顆顆正向、善念的種子，隨心隨喜，在某一天開花、結果，成就自己，樂助他人。

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