棄月薪6.7萬離任民政局媒體主任？　前《東張》主持黃穎君已轉返新工

▲ 黃穎君在2012年曾參加香港小姐競選，及後加入電視圈9年，其中以擔任《東張西望》主持期間，勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」而「成名」。（經濟日報資料圖片）

前《東張西望》主持黃穎君，去年加入民政事務局擔任媒體主任，月薪高達6.7萬元，但最近竟傳出她已經離職？之不過，原來黃穎君並非離開了政府，只是轉到另一政策局工作。

今屆政府架構擴大至「3司15局」，包括增設了文化體育及旅遊局。黃穎君透露，現時她正是調職到文體旅局工作，亦是擔任媒體主任一職，事關該局工作量大，需要更多人幫忙，而她本身亦對文化藝術也有興趣。

黃穎君又指，調職前後的工作內容及性質也很相近，同樣屬於合約制職位。她表示，會盡快了解政策範圍、回應傳媒查詢、制定宣傳策略等。

翻查民政事務局去年刊登的招聘廣告，媒體主任職位月薪達67,295元，職責包括局方提供的服務檢視市民意見、監督電子剪報及社交媒體資訊檢閱服務，就傳媒關係提供專業意見，並制訂公共關係策略，以施行政策局多個項目，以及與傳媒機構聯繫，包括安排傳媒採訪及處理傳媒查詢等。

黃穎君在2012年曾參加香港小姐競選，及後加入電視圈9年，其中以擔任《東張西望》主持期間，勇闖大埔富亨邨「曱甴屋」而「成名」。

她先後在香港大學修讀教育系學士，和在香港中文大學修讀社會系碩士。她亦是「資深行政人員文憑（政治領袖）課程」的畢業生，該課程是由香港大學專業進修學院（HKU SPACE）和民主思路合作推出。

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