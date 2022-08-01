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【收視報告】《開心無敵獎門人》吸引159萬觀眾收看　《白色強人II》成功搶回收視

娛樂 19:30 2022/08/01

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《開心無敵獎門人》

TVB在上周宣布不再公布三台收視，表示：「將重點聚焦於公布無綫電視節目收視資料，以切合現時收視數據公布環境。」

今日（8月1日），TVB發新聞稿公布上周的收視數字指，根據CSM媒介研究及Adobe Analytics最新的收視資料數據資料，昨晚（7月31日）8點半在翡翠台首播的《開心無敵獎門人》，最高收視為24.5點（約159萬觀眾）。

此數字較上周同時段的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，彈升4.7點，增加30多萬觀眾收看。同時，《開心無敵獎門人》即成上周收視排行榜冠軍。

《開心無敵獎門人》

《白色強人II》成功救收視

至於緊接播出的特備節目《人生90好楓Show》，最高收視19.3點（約125萬觀眾）。

而上星期起播出的新劇《白色強人II》，首周開播成績不俗，最高收視19.5點（約126.6萬觀衆），首播晚已搶回《童時愛上你》流失的3.3點收視，逾21萬觀眾。

《白色強人 II》

《回歸》大結局觀眾增

至於《回歸》上周五大結局，平均收視21點，較對上一周五，多了3.4點，增加逾22萬觀眾。

而兩大皇牌節目：資訊節目《東張西望》最高收視為23點（約149萬觀眾），處境劇《愛•回家之開心速遞》保持平穩有22.6點（約147萬觀眾）。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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