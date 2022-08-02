【葡萄酒色斑】半歲仔做激光去胎記被批貪靚　媽媽反擊︰長在眼睛可致青光眼

▲ 澳洲一名6個月大的男嬰臉上有葡萄酒色斑，父母安排他接受激光治療去除胎記。

有孩子出生身上有胎記，除了影響外觀外，還可能對健康構成威脅。澳洲一名僅6個月大的男嬰臉上有葡萄酒色斑，父母安排他接受激光治療去除胎記，卻遭到網民非議，認為媽媽只顧著孩子外表，而要小小年紀的他做激光，媽媽強調從健康角度考慮。

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激光治療只為健康

據英國《每日郵報》報道，來自澳洲黃金海岸的33歲媽媽Brooke Atkins透露，6個月大的兒子Kingsley出生不久後，便發現他半張臉有稱為葡萄酒色斑的胎記。葡萄酒色斑通常是無害的，但如果長在臉上尤其是在眼睛上，就可能與青光眼和腦三叉神經血管瘤病有關，這可能導致癲癇發作和其他殘疾，而青光眼可以導致失明。

父母憂心忡忡，Brooke指葡萄酒色斑會隨成長變大及病變，一旦到了這個階段一般就很難治療。葡萄酒色斑只能通過激光治療，她認為「激光幾乎沒有任何影響，因為皮膚已經受到了太大的傷害」，因此決定讓兒子進行。

激光治療的目的不是去除胎記，而是保持皮膚健康，以防止對該區域造成任何進一步的損害。

Kingsley於昆士蘭兒童醫院皮膚科和血管科接受激光治療，醫護人員進一步詳細解釋了激光治療的重要性。看到兒子接受治療後，臉上的胎記漸漸退去，父母都感到驚訝。

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媽媽被狠批「怪物」

可是當Brooke於TikTok分享兒子接受激光治療去除胎記一事，卻遭到不少網民的猛烈抨擊，指責她的做法殘忍，更稱她為「怪物」。有網民指，「你對孩子做的事情太可怕了」、「母親讓孩子沒有安全感」。另一方面，也有網民支持她的決定，表示「你是媽媽，你知道甚麼對他最好」、「不管有沒有胎記，他看起來仍然很漂亮」。

面對負面評論，Brooke一度難過得哭起來。她希望這些人留言前先了解胎記相關的健康問題，這不是出於美觀的原因，作為父母，他們必須做出的最艱難的決定。

在這6個月來Kingsley經常出入兩間不同的醫院，完成了20多次覆診、3次磁力共振、1次超聲波、2次聽力測試、2次手術、2次激光治療和3次診斷。在父母心目中，他依然是最快樂、最可愛的男孩︰

我們家的這段旅程才剛剛開始，前面還有很長的路要走，但我們會堅持下去！

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責任編輯︰王明芳