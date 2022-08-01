【紅館調查】康文署表演場地禁用懸吊機關　其餘機關需每日檢查

▲ 康文署轄下表演場地，即日起暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置。（資料圖片）

MIRROR演唱會早前發生事故，舞蹈員李啟言（Mo）至今仍危殆。由康樂及文化事務署助理署長領導的工作小組，今召開首次會議，警方、機電署、康文署、工程師代表均有出席。

會議歷時約兩個半小時，康文署會後發稿指，在調查報告未完成之前，康文署會重新審視所有署方轄下表演場地演出活動的安全，並由明日（2日）起實施以下的短期措施，直至另行通知，讓表演者及工作人員在安全的情況下進行演出：

要求租用人重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士；

暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置

租用人每日必須由康文署同意的合資格人士，檢查以上第（1）項的機械裝置以確保其安全性。

▲ 工作小組在香港體育館表演場進行實地調查。（政府新聞處圖片）

康文署會向九月底前在轄下場地的租用者發信說明以上短期措施，並提醒他們遵守舞台安全的各項相關規定及安全指引。

今日工作小組舉行首次會議後，文化體育及旅遊局局長楊潤雄與來自康文署、勞工處、警務處以及機電工程署的代表會面，了解各方面調查的進度，聽取工作小組匯報，以及協調各部門的分工及合作。

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責任編輯：陳梓蔚