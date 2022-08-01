【殺校】明愛柴灣馬登基金中學料2026年全面停辦　辦學團體憂弱勢校「殺哂」致學生錯配

▲ 明愛柴灣馬登基金中學將於2026年9月全面停辦。（資料圖片）

「縮班殺校潮」殺到港島東，區內兩間津貼中學續辦方案均不獲教育局批准，其中明愛柴灣馬登基金中學難逃殺校命運，辦學團體香港明愛證實，該屬校今年起逐步停辦初中，預計於2026年9月全面停辦，對此深感無奈，有師生在謝師宴也不禁落淚。明愛冀教育局更多支援業界應對人口下跌，憂一旦弱勢學校被「殺哂」會出現學生錯配。

去年9月港島東兩間中學均收生不足，只開1班中一，北角閩僑中學早前在特別視學表現不達標，正另覓轉型續辦中一；明愛柴灣馬登基金中學去年底申請與明愛社區書院合辦課程，亦不獲當局批准。香港明愛今日（1日）發聲明公布，在學生人口結構性下跌，導致本學年學校收生不足，在現行教育政策下，只能接受明愛柴灣馬登基金中學將完成歷史使命，2022/23學年起停收中一生，2021/22學年現屆中一生完成初中後，將轉校升讀高中，中二至中五學生則可留在原校完成中六，預計2026年9月全校停辦。

【殺校】柴灣馬登停辦中一 北角閩僑斥教育局無情「殺錯校」（詳情即看：【下一頁】）

柴灣馬登於1979年創立，原名「馬登基金明愛柴灣職業先修學校」，學校網頁介紹其是一間推行「學業與輔導並重」的天主教學校，「 關愛文化」是 學校特色之一。明愛聲明回顧該校過去43年教育工作「碩果纍纍」，並感謝歷任校監及教職員貢獻。

明愛職業訓練及教育服務總主任李劍華回覆TOPick查詢時解釋，校方本想繼續營辦，曾向教育局「上訴」，但最終於5月5日接獲局方通知上訴失敗，校方考慮到如要續辦中一，須改為「按額資助」，資助減少後難以承擔成本，全盤考慮後決定停辦。李劍華說，在數以萬計港人移民潮，加上疫情及出生率下跌的「大趨勢」，辦學團體對於停辦深感無奈，由於學校學生人數少，師生關係密切，校長及教師也記得全校學生，現時正值學校舉行43周年校慶活動，場面更是百感交雜，「學校係講愛的教育，幾多校友對學校充滿感情、學生嘅情感發生過，有人喺謝師宴流淚，呢件事（殺校）係相當傷感。」

包括柴灣馬登，明愛轄下共有10間中學。李劍華稱，教育局早前曾約見明愛代表商討應對人口下跌，籲考慮重置、合併屬下學校，明愛也樂意配合，惟強調學校各有特色，一旦收生最差的學校被「殺哂」，會出現學生錯配，第2、3組別（Band 2、3）學生上移，但Band 1學校也未必適合培育學術能力較低的學生，冀教育局更多支援業界，認同近日立法會議員提出引入鄰近地區、國家學生到本港讀書的方法。

▲ 香港明愛今日（1日）發聲明公布，明愛柴灣馬登基金中學預計於2026年9月停辦。（聲明截圖）

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記者：馮琪雅