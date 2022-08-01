【殺校】港島東學校派員到銅鑼灣搶收生　弱勢校以免費校巴作招徠

▲ 教工會發聲明表示關注日前有中學教師化身「推銷員」，四出搶收學生。（資料圖片）

「縮班殺校潮」殺到港島東，區內兩間津貼中學續辦方案不獲教育局批准，其中明愛柴灣馬登基金中學將率先走入歷史，料於2026年全面停辦。教工會指，港島東餘下個別中學，在上周中一註冊日，派員到鄰近天后、銅鑼灣中學門前「撈學生」，有其他區弱勢中學更有出動免費校巴作招徠。

教工會今日（1日）發聲明，表示關注上周升中派位日，有中學教師化身「推銷員」，四出搶收學生，有中學更因此停課1天，着教師暫停改卷，出外宣傳，偏離教育專業，該會籲當局正視，並提及指港島、黃大仙及西貢區收生最嚴峻。

該會建議取凍結中一班數、進一步實施小班教學、開拓大灣區生源，以解決中一收生不足，及杜絕學校間搶收學生情況。

教育界立法會議員指，未來預計中一適齡學童人數持續偏少，倘若教育局堅持以25人為中一開班要求，相信未來中一收生不足情況將會持續，甚至更為嚴峻，倡把中一開班人數要求下調至20人，紓緩收生不足問題。

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記者：馮琪雅