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【強制檢測】66處所納強檢　西九擎天半島小西灣藍灣半島上榜

社會 21:58 2022/08/01

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（梁偉榮攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處66個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因有陽性檢測個案曾到訪，有61個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁

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  • 樂善堂標準錶針長者日間護理中心，鑽石山富山邨富暉樓1樓101室

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 大圍新翠邨新學樓
  • 九龍城啟朗苑啟逸閣
  • 九龍城啟朗苑啟遙閣
  • 九龍城啟朗苑啟洋閣
  • 九龍城啟晴邨欣晴樓

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責任編輯：黃小冰

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