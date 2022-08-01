【強制檢測】66處所納強檢 西九擎天半島小西灣藍灣半島上榜
社會 21:58 2022/08/01
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處66個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因有陽性檢測個案曾到訪，有61個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
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- 上水天平邨天明樓
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污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 大圍新翠邨新學樓
- 九龍城啟朗苑啟逸閣
- 九龍城啟朗苑啟遙閣
- 九龍城啟朗苑啟洋閣
- 九龍城啟晴邨欣晴樓
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責任編輯：黃小冰