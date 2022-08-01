【強制檢測】66處所納強檢　西九擎天半島小西灣藍灣半島上榜

▲ （梁偉榮攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處66個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因有陽性檢測個案曾到訪，有61個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

東涌滿東邨滿順樓

上水清河邨清頌樓

上水天平邨天明樓

秀茂坪寶達邨達怡樓

天水圍天澤邨澤潤樓

屯門良景邨良賢樓

大埔廣福邨廣崇樓

沙田顯耀邨顯耀樓

觀塘安泰邨德泰樓

黃大仙黃大仙下二邨龍昌樓

油塘鯉魚門邨鯉意樓

大埔富善邨善鄰樓

尖沙咀擎天半島5座

藍田平田邨平美樓

青衣長安邨安清樓

葵涌葵涌邨旭葵樓

香港仔田灣邨田麗樓

天水圍天耀二邨耀隆樓

慈雲山慈正邨正德樓

將軍澳富麗花園1座

粉嶺景盛苑欣景閣

屯門湖景邨湖暉樓

油塘油麗邨智麗樓

油塘油美苑濤美閣

將軍澳怡明邨怡情樓

慈雲山慈樂邨樂安樓

荃灣麗城花園2期6座

屯門欣田邨綠田樓

將軍澳峻瀅5座

石硤尾石硤尾邨美薈樓

藍田廣田邨廣靖樓

將軍澳康盛花園4座

葵涌石蔭東邨蔭恆樓

屯門彩華花園D座

青衣長青邨青榕樓

沙田沙角邨雲雀樓C座

長沙灣海盈邨盈昌樓

將軍澳安寧花園5座

鰂魚涌康怡花園C2座

觀塘凱滙5座

橫頭磡橫頭磡邨宏德樓

大角咀西九龍紀律部隊宿舍1座

青衣長安邨安海樓

紅磡黃埔新邨佳榮樓

葵涌寧峰苑朗峰閣

觀塘翠屏(北)邨翠梓樓

大埔廣福邨廣平樓

天水圍天慈邨慈心樓

粉嶺昌盛苑昌潤閣

天水圍天頌苑頌畫閣

青衣翠怡花園1座

旺角海富苑海寧閣

將軍澳富康花園2座

沙田禾輋邨順和樓

柴灣小西灣邨瑞喜樓

上水太平邨平熙樓

大埔富蝶邨斑蝶樓

沙田駿洋邨駿山樓

柴灣藍灣半島2座

大圍新翠邨新俊樓

樂善堂標準錶針長者日間護理中心，鑽石山富山邨富暉樓1樓101室

污水樣本檢測呈陽性的地點：

大圍新翠邨新學樓

九龍城啟朗苑啟逸閣

九龍城啟朗苑啟遙閣

九龍城啟朗苑啟洋閣

九龍城啟晴邨欣晴樓

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責任編輯：黃小冰