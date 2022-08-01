【打擊罪案】國安處拘2男涉作出具煽動意圖作為　36歲漢另涉發布不雅照片

▲ 國安處拘2男涉作出具煽動意圖作為，36歲漢另涉發布不雅照片。（資料圖片）

警務處國家安全處今日（1日）上午於灣仔及中區採取執法行動，拘捕2名分別34及36歲男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第九和十條「作出具煽動意圖的作為」罪。

警方調查顯示，兩名被捕男子分別涉嫌多次透過社交平台發布具引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意和煽惑他人使用暴力的煽動意圖帖文。

此外，人員在調查該名36歲男子期間，亦發現他曾拍攝他人的不雅照片，並在社交平台上發布，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAB條「窺淫」罪和第159AAD條「發布源自干犯窺淫罪行的影像」罪。

警方根據法庭手令，搜查該兩名被捕男子的住所及辦公地點，檢取一批證物，當中包括曾用作發布煽動意圖訊息和不雅照片的電子通訊器材；2名被捕人現正被扣留調查。

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責任編輯：李榮忠