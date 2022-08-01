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【港區國安法】律師會關注國安法案件遲審訊　律政司：採取一切必要步驟處理不合理延誤

政治 22:28 2022/08/01

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香港律師會理事會今日（1日）與律政司新主管團隊舉行首次會議。（資料圖片）

香港律師會理事會今日（1日）與律政司新主管團隊舉行首次會議，關注涉及公共秩序和《港區國安法》的案件中，有被告被拘留但遲遲未能接受審訊的情況。律政司表示，當局已留意到這些關注，並將採取一切必要的步驟處理任何不合理的延誤。

律政司司長林定國、律政司副司長張國鈞及其團隊均有出席是次會議。律師會會上簡介正在推行的主要工作，亦指出疫情下的嚴格旅遊限制，不利於吸引國際法律人才來港，促請律政司協助減輕有關限制對香港作為國際法律服務中心地位的不良影響。

另外，律師會亦在會上分享法律改革工作，包括如何致力捍衛法治和司法獨立、推動大灣區法律服務、持續在國際層面推廣香港、促進版權條例現代化，和給予訟辯律師應有的認可地位等。律師會會長陳澤銘表示，將繼續與律政司保持建設性對話，倡議法律專業界別的意見。

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責任編輯：陳葆琳

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