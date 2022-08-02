「安心出行」料本周內升級至「紅黃碼」　「黃碼」僅適用於海外入境人士

▲ 據了解，「安心出行」升級至「紅黃碼」制度，預料本周出台。（經濟日報資料圖片）

據了解，「安心出行」升級至「紅黃碼」制度，預料本周出台。港府消息透露，「黃碼」並不會擴至密切接觸者，維持只適用於海外入境人士，方便他們在居家隔離期間，可使用「黃碼」外出，進行戴口罩活動。

政府擬放寬海外入境限制，容許將7日酒店檢疫期，最後2或3天改為居家隔離，有關人士屆時會獲發黃碼，令他們可以外出活動，但不能到食肆吃飯，或到酒吧等除下口罩的高風險地方。

雖然連同行會成員高永文等都建議，把黃碼的適用範圍擴大至密切接觸者，但港府消息指出，現時仍未有足夠的數據支持進行擴大適用範圍。

消息人士解釋指，現時海外入境人士如果確診，由於在酒店隔離時要做核酸檢測，基本上在第3、第4日已被檢測出陽性中招，港府是基於有關科學數據，決定放寬最後2或3天，容許他們外出，進行戴口罩活動。

不過，會否對密切接觸者，施加「黃碼」限制？消息指，港府現時手上仍未有足夠數據，事關已打了兩針新冠疫苗人士，只需在第6及7天快速測試，連續兩天呈陰性，就可以完成居家隔離。

消息指，由於快測準確性不及核酸檢測，加上在隔離期首幾天，毋須向政府呈報，因此當局在研究確診者同住家人等密切接觸者，是否需要使用「黃碼」時，並無足夠科學數據進行分析。

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