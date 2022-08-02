  • 30°C
香港時間 : 2022802日 (週二) 08:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「安心出行」料本周內升級至「紅黃碼」　「黃碼」僅適用於海外入境人士

政治 08:00 2022/08/02

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

據了解，「安心出行」升級至「紅黃碼」制度，預料本周出台。（經濟日報資料圖片）

據了解，「安心出行」升級至「紅黃碼」制度，預料本周出台。港府消息透露，「黃碼」並不會擴至密切接觸者，維持只適用於海外入境人士，方便他們在居家隔離期間，可使用「黃碼」外出，進行戴口罩活動。

政府擬放寬海外入境限制，容許將7日酒店檢疫期，最後2或3天改為居家隔離，有關人士屆時會獲發黃碼，令他們可以外出活動，但不能到食肆吃飯，或到酒吧等除下口罩的高風險地方。

雖然連同行會成員高永文等都建議，把黃碼的適用範圍擴大至密切接觸者，但港府消息指出，現時仍未有足夠的數據支持進行擴大適用範圍。

消息人士解釋指，現時海外入境人士如果確診，由於在酒店隔離時要做核酸檢測，基本上在第3、第4日已被檢測出陽性中招，港府是基於有關科學數據，決定放寬最後2或3天，容許他們外出，進行戴口罩活動。

不過，會否對密切接觸者，施加「黃碼」限制？消息指，港府現時手上仍未有足夠數據，事關已打了兩針新冠疫苗人士，只需在第6及7天快速測試，連續兩天呈陰性，就可以完成居家隔離。

消息指，由於快測準確性不及核酸檢測，加上在隔離期首幾天，毋須向政府呈報，因此當局在研究確診者同住家人等密切接觸者，是否需要使用「黃碼」時，並無足夠科學數據進行分析。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

梁乃鵬、段崇智突被踢出授勳名單？　消息：被DQ者另有其人
07:00 2022/07/27
梁乃鵬、段崇智突被踢出授勳名單？　消息：被DQ者另有其人
消息：政府最快8月上旬推安心出行「紅黃碼」　初時或先縮酒店隔離期至「5＋2」
16:56 2022/07/26
消息：政府最快8月上旬推安心出行「紅黃碼」　初時或先縮酒店隔離期至「5＋2」
通關無期兩地親友相聚難　民建聯倡邊境設探親區域
18:27 2022/07/27
通關無期兩地親友相聚難　民建聯倡邊境設探親區域

你可能感興趣

梁乃鵬、段崇智突被踢出授勳名單？　消息：被DQ者另有其人
07:00 2022/07/27
梁乃鵬、段崇智突被踢出授勳名單？　消息：被DQ者另有其人
消息：政府最快8月上旬推安心出行「紅黃碼」　初時或先縮酒店隔離期至「5＋2」
16:56 2022/07/26
消息：政府最快8月上旬推安心出行「紅黃碼」　初時或先縮酒店隔離期至「5＋2」
通關無期兩地親友相聚難　民建聯倡邊境設探親區域
18:27 2022/07/27
通關無期兩地親友相聚難　民建聯倡邊境設探親區域
疫苗 口罩 酒吧 快速測試 安心出行 高永文 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
13:21 2022/08/01
【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
12:49 2022/08/01
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
10:23 2022/08/01
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意