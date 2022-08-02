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【第五波疫情】未註冊國產撲熱息痛本月內用畢　醫管局已籲本地藥廠加大製造量

社會 07:00 2022/08/02

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未註冊國產撲熱息痛本月內用畢，醫管局已籲本地藥廠加大製造量 （陳靜儀攝）

第5波疫情嚴峻，醫管局藥物一度不敷應用，高峰期撲熱息痛需求倍增，局方透過港府從內地政府認可渠道一次性購買一批未經註冊的撲熱息痛「对乙酰氨基酚片」。醫管局總藥劑師辦事處總藥劑師李成章形容，是次屬緊急情況，又披露該款撲熱息痛由6月底起在所有公院內處方，料本月內用畢，屆時會使用已註冊藥物，並強調已向藥廠提出加大製造量，以維持供應穩定。

購未經註冊藥物  屬緊急情況

李成章表示，當出現3種情況便需要採購未經註冊藥物，包括藥廠基於商業決定停產藥物，如心臟科藥物Minoxidil、使用中的藥物出現短期供應，如在第5波時需求急增的抗生素「注射用頭孢西丁鈉」（Ceftriaxone），及個別臨床需要病人需使用極新藥物，如癌症藥。

在採購未經註冊藥物時，當局會要求藥廠提供部分資料，如製造商測試證明書、國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S）的註冊等。醫管局需向衞生署提供醫生簽署的信件，列明病人名單及所申請的未有註冊藥物，由衞生署向藥廠批出許可證。

李成章透露，醫管局每年約處方3億粒撲熱息痛，惟今波疫情高峰期時需求增一倍，故透過港府從內地政府認可渠道一次性購買一批撲熱息痛「对乙酰氨基酚片」，被問到申請時有否向衞生署提交病人名單，及獲取許可證等程序，李成章僅形容衞生署「知悉」事件，同時未有回應「对乙酰氨基酚片」有否獲PIC/S註冊。

他又指該款撲熱息痛由6月中起在所有公院內處方，料本月內用畢，惟未有交代處方數字，屆時會使用已註冊藥物。他強調現時已註冊的撲熱息痛供應穩定，已向藥廠提出加大製造量，以確保未來供應。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗透露，當時不止考慮向內地採購，惟全球供應鏈緊張，「如不能在短時間內補充貨源，相信全港市民一定擔驚受怕」，認為內地藥物均獲國家藥品監督管理局註冊，「確保藥有一定安全性、有效性及品質有保證」。他強調局方可追溯相關藥物處方至哪一位病人，不論註冊或未註冊藥物，一旦出現不良反應或嚴重副作用，均會向衞生署呈報，以恒常機制處理。

根據醫管局數字，其採購已註冊藥物的產地最多來自歐洲及英國，佔一半，其次為佔14%的北美，本地製亦有10%，而中國製則有3%。

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記者：鄧凱文

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