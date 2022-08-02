消息：MIRROR演唱會調查至少涉及三方向　是否涉偷工減料或錯誤操作

▲ 消息指，MIRROR演唱會意外調查方向至少包括3方面，包括是否有人偷工減料、有否跟足安全程序使用熒幕等。（資料圖片）

負責調查MIRROR演唱會大熒幕墜下事故的工作小組昨日首次開會，消息指，政府調查方向至少包括3方面，是否有人偷工減料、有否跟足安全程序使用熒幕等。消息人士強調政府向來有一套嚴謹標準，確保大型表演活動的安全。

消息人士指，目前小組主要是翻查文件，了解哪間公司負責演唱會熒幕的部分，包括由租賃、安裝，以至結構工程師簽署文件證明演唱會的各項裝置安全，當中是否包括涉事的大熒幕等。

消息說，就算結構工程師證明安裝、鋼纜承重等符合規格，但亦不排除有人操作不當，例如本來只可以固定懸掛，操作人員卻上下拉動熒幕。此外，就算操作手法正確，也有機會有人為了減省成本而偷工減料，導致意外發生。

2016年，歌手黎明曾原定在中環龍和道舉行戶外演唱會，但由於主辦單位的防火布料，不符合消防條例，所以未獲食環署發出臨時公眾娛樂場所牌照，最後宣布取消。消息人士以此為例，強調當局向來有一套嚴謹標準，確保大型表演活動的安全。

男團MIRROR上周四紅館演唱會塌屏幕致舞蹈員受傷事件，由康文署助理署長領導的工作小組，昨日舉行首次會議，工作涵蓋查找事故成因，提出建議並跟進，以防止同類事件再度發生。

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