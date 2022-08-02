  • 31°C
香港時間 : 2022802日 (週二) 09:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】地盤工街頭跌穿頭 銀行職員助止血包紮陪傷者等救護車

健康 08:33 2022/08/02

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

好人好事！網上熱傳太古城中心昨有地盤工人跌倒後頭出血，幸獲一名自稱是聖約翰救傷隊員的銀行職員幫忙包紥，保安員亦拿來AED機（自動體外心臟去顫器）協助救人。網民盛讚「好人一世好報。」

有網民昨在「香港突發事故報料區」發帖，稱當日早上11時許，一名穿地盤衫阿叔在太古城中心匯豐銀行對出，突然跌倒在地上頭部受傷出血，一名著西裝銀行職員走出，稱是聖约翰救傷隊員，然後幫手止血包紮，一直陪阿叔直到救護車到場，而途中商場保安又攞埋部AED到場協助救人。

該名網民在帖文中感謝該名聖約翰急救員及商場保安，「好人一世好報。」

帖文引起網民熱議，大批網民紛紛留言感謝，直言香港遍地是好人，也衷心祝願傷者早日康復，好人一生平安；也有網民稱，連日天氣炎熱，未知傷者是否因一時暈眩而跌倒受傷，「天氣熱易中暑，多喝水，祝阿叔早日康復」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

緊貼Mirror演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

責任編輯：羅嘉欣

健康問題

最高瀏覽

【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
13:21 2022/08/01
【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
12:49 2022/08/01
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
10:23 2022/08/01
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意