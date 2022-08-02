【好人好事】地盤工街頭跌穿頭　銀行職員助止血包紮陪傷者等救護車

▲ 地盤工街頭跌穿頭，銀行職員助止血包紮陪傷者等救護車。

好人好事！網上熱傳太古城中心昨有地盤工人跌倒後頭出血，幸獲一名自稱是聖約翰救傷隊員的銀行職員幫忙包紥，保安員亦拿來AED機（自動體外心臟去顫器）協助救人。網民盛讚「好人一世好報。」

有網民昨在「香港突發事故報料區」發帖，稱當日早上11時許，一名穿地盤衫阿叔在太古城中心匯豐銀行對出，突然跌倒在地上頭部受傷出血，一名著西裝銀行職員走出，稱是聖约翰救傷隊員，然後幫手止血包紮，一直陪阿叔直到救護車到場，而途中商場保安又攞埋部AED到場協助救人。

該名網民在帖文中感謝該名聖約翰急救員及商場保安，「好人一世好報。」

帖文引起網民熱議，大批網民紛紛留言感謝，直言香港遍地是好人，也衷心祝願傷者早日康復，好人一生平安；也有網民稱，連日天氣炎熱，未知傷者是否因一時暈眩而跌倒受傷，「天氣熱易中暑，多喝水，祝阿叔早日康復」。

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責任編輯：羅嘉欣