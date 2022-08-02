【地表最強瀉藥】拆解飲凍奶茶易肚痾之謎　營養師：冰塊暗藏大腸桿菌

夏天飲凍奶茶是不少人的心頭好，但喝後卻通常很容易出現肚瀉情況。台灣有營養師稱，奶精、鮮奶等都可能刺激腸胃；紅茶本身也可能含有幫助通便的中藥材「決明子」，腸胃敏感者應特別留意。

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據台媒報道，營養師廖敏涵分享5個容易導致腹瀉的可能原因：

1. 冰塊（冰塊中的大腸桿菌）

冰塊衛生是所有原因中最需要注意，若水源和冰塊製造過程沒有嚴格控管，便會成為細菌滋生的源頭；細菌若不斷滋生，易導致腹瀉。

2. 一早喝太冰腸胃受不了刺激

廖敏涵稱，一早起床，身體各器官都還沒甦醒，飲用大量冰奶茶會對腸胃太刺激，若是腸胃功能較不好的人，就可能感到不舒服。

3. 奶茶加「奶精」油脂多難消化

奶精主要是由棕櫚油、椰子油等植物性油脂製成，攝取過多油脂容易不舒服、難消化，尤其腸胃敏感的人就可能會拉肚子。

4. 奶茶加「鮮奶」乳糖不耐者易受影響

有乳糖不耐症的人會較易因鮮奶茶而不舒服。廖敏涵解釋，乳糖不耐症是由於人體缺乏乳糖酶，小腸內沒有足夠可分解乳糖的酵素（乳糖酶），導致無法順利消化鮮奶中的乳糖。

而這些乳糖會在大腸中被腸道菌分解產生大量氣體、酸性物質等，便會造成腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

5. 紅茶（添加決明子）

早餐店的紅茶都別有一番「古早味」，廖敏涵說，其實是因為有添加「決明子」在裡面。決明子是一種中藥材，具有潤腸通便的效果，因此腸胃敏感者就可能會拉肚子。

廖敏涵指出，從上述可知，其實每個成分都是通腸神器，「而當結合成一杯冰奶茶時，通腸效果便神力倍增」。提醒大家，在重要時刻還是別喝為妙。

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責任編輯：羅嘉欣