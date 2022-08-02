【封區檢測】將軍澳煜明苑焜明閣揭17宗陽性個案　9人未強檢

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10:24】將軍澳煜明苑焜明閣9人未進行強制檢測

將軍澳煜明苑焜明閣相關執法行動於上午約10時完成，政府共檢查了約570名受檢人士的檢測報告，發現有9人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。醫務衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

【08:27】將軍澳煜明苑焜明閣發現17宗陽性和5宗不確定

將軍澳煜明苑焜明閣約1,450名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現17宗陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約610戶，當中79戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘 精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick 港聞組