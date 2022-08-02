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【封區檢測】屯門景峰花園第一座圍封強檢　將軍澳煜明苑焜明閣揭17宗陽性個案

社會 17:39 2022/08/02

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政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

 

【17:30】屯門景峰花園第一座圍封強檢

屯門景峰花園第一座今午5時30分起限制在屯門指明「受限區域」，政府目標是在明日（3日）上午約9時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【10:24】將軍澳煜明苑焜明閣9人未進行強制檢測

將軍澳煜明苑焜明閣相關執法行動於上午約10時完成，政府共檢查了約570名受檢人士的檢測報告，發現有9人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。醫務衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

【08:27】將軍澳煜明苑焜明閣發現17宗陽性和5宗不確定

將軍澳煜明苑焜明閣約1,450名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現17宗陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約610戶，當中79戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick 港聞組

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