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【MIRROR演唱會】Makerville否認魯庭暉辭職　張堅庭指出陳可辛非接任人原因

娛樂 10:06 2022/08/02

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Makerville否認魯庭暉將引咎辭職的消息。

人氣男團MIRROR在7月28日舉行的第4場紅館演唱會時發生嚴重意外，當中舞蹈員阿Mo（李啟言）被舞台上方墜下的巨型屏幕壓傷，至今仍然在ICU留醫，事件震驚整個娛樂圈以至各界關注。

早前曾鞠躬致歉的Makerville行政總裁魯庭暉，被網台時事評論員潘小文於昨日（8月1日）指他將會於本星期內宣布引咎辭職。

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Makerville否認消息

潘小文今日晚上在節目《娛樂小奶媽》中指：「呢個都係個重磅消息，魯庭暉會喺今個禮拜內辭職，佢自己會問責。」

後來又預計接任的會是導演陳可辛，「我聽聞上嗰個係陳可辛，啲人可能會問陳可辛憑乜嘢上呢個位」。潘小文解釋陳可辛於1998年時跟中港台的關係都很好，又在2012年與nowTV合作開設華語電影頻道、開設「我們製作」電影公司。

直至昨晚，Makerville發言人否認傳聞，又指消息並不真確。

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張堅庭：唔通連我嘟呃埋

導演張堅庭也對潘小文提出的說法作出質疑，他在Facebook上轉貼相關報導，並大爆陳可辛的回應。

張堅庭寫道：「真定假呀，我問陳可辛佢話佢都冇聽過喎⋯⋯唔通連我嘟呃埋，佢咁鍾意拍戲，點會做電視台呀！」

張堅庭（Facebook圖片）

網民批評潘小文

潘小文發布有關魯生辭職的節目片段已有超過7萬人次觀看，當中也有不少網民留言為李啟言（阿Mo）集氣，又有網民批評潘小文的言論，「好心你網上講野唔係以為亂up（噏）就得，風頭火勢仲喺度放假消息！人哋依家公司已經否認請問你有乜嘢好講！」、「小文成日作文不如轉行寫小說可能成就更好」。

有網民也在討論陳可辛接任的可能性不高：「陳可辛是導演拍戲! 怎可能會放下身段轉做電視？機會不大」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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