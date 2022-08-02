【MIRROR演唱會】KKBOX香港風雲榜延後售票日期　官方IG：祝傷者早日康復

▲ MIRROR多個活動未知能否如期舉行。

MIRROR日前舉行的紅館第4場演唱會發生嚴重意外，受傷舞蹈員阿Mo李啟言現時仍在留院，而MIRROR演唱會亦取消，12子的之後的公開活動同時暫停，而MIRROR成員如姜濤、Anson Lo等有份演出的《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》，昨晚亦將公開發售日期延遲。

《第四屆 KKBOX 香港風雲榜》原定將於9月17日在亞洲國際博覽館舉行展行大型頒獎禮及音樂派對，早前已公在兩輪年度風雲歌手名單，MIRROR以及成員Anson Lo （盧瀚霆）、柳應廷、姜濤、呂爵安、陳卓賢都在名單中。

▲ 姜濤是演出歌手之一。

其他年度歌手並有：Dear Jane、張敬軒、林家謙、MC張天賦。

而此音樂頒獎禮本於明天（3號）公開發售門票，但KKBok官方IG昨晚宣布，公開發售日期改至8月10日早上11時，並留言：「願此刻的我們照顧好自己，關心身邊人，為演出團隊打氣，願大家平安，祝傷者早日康復。」

▲ KKBOX宣布延後售票。

事實MIRROR在8、9月有不少演出，日前傳出他們或會辭演8月20日於日本東京舉行的SUMMER SONIC音樂祭。

另外，商台舉辦的亞洲國際博覽館演出，有「教主」Anson Lo與鄭欣宜於9月6日在亞博舉行《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》、9月3日的《903 AllStar 籃球賽》，以及9月9日的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，都有MIRROR成員參予，以上演出可會如期進行還是取消改期？一切有待主辦方公布最新消息。

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408

最新影片：