【舞蹈員阿峯傷勢】自行離開公立醫院後再求醫　消息：私家醫院接受治療

▲ 現時李啟言仍然留醫，而張梓峯在入院翌日便已出院。（資料圖片）

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，包括現時情況危殆的李啟言（阿Mo），以及輕傷的張梓峯（阿峯）。現時李啟言仍然留醫，而張梓峯在入院翌日便已出院。不過，前幼稚園校監呂詩慧今日（2日）在其社交平台專頁表示，張梓峯其實並未出院，消息一出引起網民討論。

呂詩慧指出，傷者家人證實「阿峯並未出院」，在與張梓峯家人連續商討兩天後，決定今晚在社交平台交代張梓峯意外經過及傷勢。不過，消息指阿峯在7月29日自行離開伊利沙伯醫院，其後疑有不適再向私家醫院求醫，正接受治療。

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記者：黃穎津、郭詩詩