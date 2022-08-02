  • 34°C
香港時間 : 2022802日 (週二) 14:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【舞蹈員阿峯傷勢】自行離開公立醫院後再求醫　消息：私家醫院接受治療

社會 13:29 2022/08/02

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

現時李啟言仍然留醫，而張梓峯在入院翌日便已出院。（資料圖片）

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，包括現時情況危殆的李啟言（阿Mo），以及輕傷的張梓峯（阿峯）。現時李啟言仍然留醫，而張梓峯在入院翌日便已出院。不過，前幼稚園校監呂詩慧今日（2日）在其社交平台專頁表示，張梓峯其實並未出院，消息一出引起網民討論。

呂詩慧指出，傷者家人證實「阿峯並未出院」，在與張梓峯家人連續商討兩天後，決定今晚在社交平台交代張梓峯意外經過及傷勢。不過，消息指阿峯在7月29日自行離開伊利沙伯醫院，其後疑有不適再向私家醫院求醫，正接受治療。

【TOPick診症室】學童5大情緒問題嚴重可自殘　精神科醫生拆解求助求醫時機

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津、郭詩詩

相關文章

消息：MIRROR演唱會調查至少涉及三方向　是否涉偷工減料或錯誤操作
今日 07:00
消息：MIRROR演唱會調查至少涉及三方向　是否涉偷工減料或錯誤操作
【MIRROR演唱會調查】MIRROR演唱會監制首發聲明　「從未想過逃避責任」
09:44 2022/08/01
【MIRROR演唱會調查】MIRROR演唱會監制首發聲明　「從未想過逃避責任」
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
10:23 2022/08/01
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
【MIRROR演唱會調查】康文署即日起禁表演場地使用懸吊機關　其餘舞台裝置需每日安全檢查
20:38 2022/08/01
【MIRROR演唱會調查】康文署即日起禁表演場地使用懸吊機關　其餘舞台裝置需每日安全檢查

你可能感興趣

消息：MIRROR演唱會調查至少涉及三方向　是否涉偷工減料或錯誤操作
今日 07:00
消息：MIRROR演唱會調查至少涉及三方向　是否涉偷工減料或錯誤操作
【MIRROR演唱會調查】MIRROR演唱會監制首發聲明　「從未想過逃避責任」
09:44 2022/08/01
【MIRROR演唱會調查】MIRROR演唱會監制首發聲明　「從未想過逃避責任」
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
10:23 2022/08/01
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
網絡熱話 歌手 舞蹈 Mirror 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
13:21 2022/08/01
【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
12:49 2022/08/01
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員張梓峯並未出院　呂校長預告將按家屬意願揭露真相
今日 11:24
【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員張梓峯並未出院　呂校長預告將按家屬意願揭露真相