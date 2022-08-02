【幼童接種】劉宇隆指若未能購幼童版復必泰　需自行稀釋存在風險

▲ 聯合科學委會同意接種年齡降至半歲。（資料圖片）

衞生署聯合科學委員會昨通過建議，將科興及復必泰兩款新冠疫苗的接種年齡，降至6個月大嬰兒至3歲幼童。就復必泰疫苗，專家建議使用六個月大至五歲以下兒童的特定兒童配方，但認為如政府未能於短期內獲得該特定配方，可探討以稀釋成人配方至合適兒童劑量的方案。即看：【下一頁】

▲ 政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

現時科興及復必泰的最低接種年齡分別是3歲及5歲，聯合科學委員會昨開會審視兩間藥廠資料，同意將接種年齡降至6個月大嬰兒。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（2日）在電台中指，科興幼童接種安排與青年及成年群組並無差別，是次決定是基於現時確診基數較大，兒童染疫後風險增加，若要為通關創造有利條件，需透過疫苗接種加強保護長幼群組。

他說，為減低與信使核糖核酸疫苗相關心肌炎或心包炎的輕微風險，首2劑疫苗間距應為8星期，並於接種第2劑疫苗最少3個月後接種第3劑。當局在實行接種科興比較容易，可使用成人接種劑量，惟 復必泰疫苗有成人、兒童及嬰兒版，其中 「BB版」的劑量為成人的十分一，專為6個月至5歲小朋友而設。

他說， 相關部門正主動與藥廠洽商購買嬰兒版復必泰疫苗，早前買不到兒童版，要自行稀釋不是太難克服，但要稀釋疫苗給嬰兒注射的挑戰較大，希望政府動用一切能力，積極審視技術困難。

如果劑量多了可能增加副作用，但若果劑量少了其產生的抵抗力效果或不及預期。

劉宇隆稱，現時只有 美國及以色列使用復必泰嬰兒版，若要稀釋復必泰疫苗給嬰兒用，全世界無先例可援，但不代表不可以試。

稀釋嬰兒使用去到成人劑量十分之一，全世界是沒有的，所以沒有先例可援，是否表示香港不可嘗試？絕對不是，否則我們永遠跟著後面跑，當然這一定有很大風險，所以委員會希望相關部門，包括管制藥物的監管部門、藥劑師等去審視，如果審視完指風險太大做不到，我們只好認命。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一節目中指，本港2款新冠疫苗已有臨床數據顯示安全，惟若使用復必泰成人配方稀釋成幼兒劑量，要特別小心處理，必須確保稀釋技術精準安全。

另外，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦表示，疫苗要稀釋至成人份量的十分之一、即0.03毫升，出現誤差率機會高，建議當局向相關藥廠購入幼童劑量疫苗，以免出現因誤差導致的不良反應。即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩