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【蠱惑招數】將軍澳豬肉檔遭街坊聲討　買$30豬肉切多$20擅自攪碎焗買

親子 10:44 2022/08/02

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街坊買豬肉一肚氣，於社交平台出帖聲討將軍澳豬肉檔阿姐多宗罪。

去街市買餸，最怕遇上不老實的店主。將軍澳一豬肉檔阿姐疑因亂切豬肉，遭街坊聲討，網友力斥她是慣犯，「街市檔口冇生意，不是沒有原因的」。

最新影片推介：

該名中伏的將軍澳女街坊，上周五（7月29日）在Facebook群組「將軍澳主場」上載了一張豬肉檔的相片，相片清楚見到檔口及切割員阿姐，並註名是寶林街市，

我要30元個阿姐就切咗50幾元焗我要，當時我都算la冇同佢計較。

樓主被焗買多$20豬肉，也息事寧人照單全收，但上周四（28日），她再到該檔買30元半肥瘦豬肉，阿姐竟擅自把豬肉攪碎，

又係呢個阿姐喺冇問我的情況下佢叫人幫我攪碎嚿肉，當時我攞緊錢未有留意，當我俾完錢之後想攞嚿肉，佢話已經攞咗去搞碎，仲想焗我要。

樓主企硬拒要，阿姐即黑面，求其切了嚿入唔到口的瘦肉報復她，

我心諗炒瘦肉都可以，就算數走咗，晚餐炒咗d肉來食先發現硬到食唔到，只怪我哋呢d新進C9冇經驗，以後都唔想幫襯呢間買肉，大家都要小心呢個阿姐。

貼文一出，即引起將軍澳街坊熱議，指該豬肉檔阿姐是慣犯，最鍾意亂收錢，樓主應該意識到拿拿臨將肉攪碎的原因！「大聲鬧佢，佢咁老土都唔怕俾人知啦，個個行過嚟都同佢宣傳下」、「我前天都係，話要50蚊玻璃肉，一嘢斬咗$90，我話太多，佢話多小小，吃多兩件，三日都吃唔哂喇」、「這位大嬸，我中了一次即入黑名單，我買大約七十元西施骨，見台面有一碟好似排骨只是二十元，我心想都好，買埋加入煲湯，怎知她入袋時抽起四件，我話你為何抽起四件，她竟話不是你的，你眼花，激到我，錢已比了，氣到不知怎做，我忍忍忍，以後不幫你買，去新都城買！我等緊有人幫我出氣罵這位大嬸！」

有網友表示阿姐做法「太狼死，檔嘢咁劏客法，肯定唔想做回頭客生意」，提議樓主及中過伏的街坊有問題應該直接唔要或打去海關投訴。

點擊下圖，即睇留言：

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責任編輯︰王明芳

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