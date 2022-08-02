【2022最新】水中銀檢測16款沐浴產品　7款溫和「無刺激」功效顯著沐浴露名單

▲ 水中銀檢測16款沐浴產品，7款溫和功效顯著沐浴露名單。

市面上有不少標榜「溫和」、「無刺激」的沐浴產品，市民應該如何挑選？水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）抽檢16款沐浴產品，進行保濕、溫和（無刺激）功效安全毒性檢測，發現7個樣本品質卓越，其中3款保濕及温和功效顯著。

水中銀於屈臣氏、萬寧及專櫃選購了12個品牌，共 16款沐浴產品樣本，進行產品安全檢測、保濕及溫和（無刺激）功效檢測，當中包括了國際知名品牌如 BIOLANE、JURLIQUE、LA ROCHE-POSAY等，最高及最低價格相差逾24倍。

7個樣本品質卓越

水中銀以專利魚胚胎生物測試 Testing 2.0 技術為沐浴產品樣本進行檢測。結果顯示，於16個沐浴產品樣本安全測試中，7個樣本 (44%) 品質卓越，9個樣本(56%) 品質合格。

點擊下圖看7款品質卓越及温和(無刺激)產品：

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3個樣本保濕及温和(無刺激)功效顯著

水中銀為沐浴產品樣本進行保濕及溫和（無刺激）功效檢測，以確認產品在魚胚胎檢測下能反映產品對皮膚的保濕作用或是否含刺激性。

其中3個樣本保濕及温和（無刺激）功效均為顯著，分別為「BIOLANE 法國貝兒 EXPERT 有

機沐浴洗髪啫喱」、「JURLIQUE 玫瑰緻柔沐浴露」及 「LA ROCHE-POSAY 全效抗敏修護沐浴乳(止痕配方)」。

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避開酒精及防腐劑減低刺激性

皮膚專科醫生蔣頌儀表示，在選購浴沐產品時可以選擇親水性成份例如甘油、天然植物萃取（如蘆薈）、維他命又或者含玻尿酸（透明質酸）等滋養皮膚，並配合親油性成份，例如神經醯胺、角鯊烯等用來鎖緊水分，減少流失。同時應盡量避免使用含有酒精和防腐劑等成份，以減少產品對皮膚的刺激性。近年市面上推出天然而含有益生菌或益生元因子的成份，可能有助平衡肌膚的微生態，減少過敏。

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士表示，泛醇或玻尿酸等保濕成份因價格較貴,一般較少用在非駐留類產品中，所以沐浴產品較常見的保濕成份有從天然植物提取的甘油作為皮膚調節劑。除此之外，天然植物萃取的成份（如蘆薈），能減低沐浴產品中如清潔成份對皮膚帶來刺激，起到舒緩及滋潤皮膚效果。

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責任編輯：沈佩珊