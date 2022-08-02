【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員張梓峯並未出院　呂校長預告將按家屬意願揭露真相

MIRROR第4場演唱會在昨晚（7月28日）發生意外，事發時一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，演唱會即時腰斬演出。

受傷的舞蹈員張梓峯日前在社交網發文，轉發為李啟言（阿Mo）祈禱的發文，以表示對阿Mo的關懷和祝福。

原來他並不是已經出院？「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監」Facebook專頁於今早指：「8月1日傷者家人証實阿峯並未出院」。

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呂校長將詳細講述

呂校長在Facebook帖文中寫道：

《Mirror 演唱會意外事件》 8月1日傷者家人証實「阿峯並未出院」 鑒於傳媒/網絡報導多次形容舞者張梓峯為「輕傷出院」有誤導成份。家人與呂校長連續兩天商討後決定在此平台交代張梓峯意外經過及傷勢。 今晚呂校長會按家人意願詳細講述以正視聽。

當中有網民問及會在何時發布消息，呂校長回覆指：「我都需要少少時間整理手頭上嘅資料而且佢太太自己都會講幾句，希望今晚九點左右」。

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另外，有關阿峯出院一事，伊院回覆傳媒查詢時指：「張梓峯已於7月29日自行出院。」有指阿峯現已轉往中文大學醫院接受治療。