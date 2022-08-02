【MIRROR演唱會】鄭秀文遭反對翻唱《高山低谷》　當眾指責監製Fran9：You are wrong

▲ 鄭秀文演唱會企足5分鐘無起歌，當眾指責監製Fran9。

MIRROR早前在紅館舉行第4場演唱會，期間發生嚴重意外，一塊巨型電視顯示板從高處墮下壓傷兩名舞蹈員，當中阿Mo（李啟言）受重傷，現時仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，按照既定臨牀情况分類準則，暫列為危殆，維生指數穩定。

MIRROR演唱會即時腰斬，餘下演唱會場數全取消，而今次事故，有關各部門接受調查，而事件亦成為全城焦點。

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被天后當眾指責

是次MIRROR演唱會監製Fran9（林浩源），意外後受盡指責，同時各大媒體報道有聲稱幕後工作人員爆料，疑矛頭直指Fran9未有正視演出問題。

昨日（8月1日）Fran9在個人社交平台首為事件開腔，表示從未有過逃避責任的想法，並指：「傷者是我此刻心中一塊重石，惟盼他們能早日康復。」並表明：「網上流傳諸多描述均非事實，本人對於一切非事實的指控保 留追究的權利。」

其實Fran9過往為不少歌手擔任演唱會監製，包括陳奕迅、郭富城、鄭秀文、容祖兒、達明一派、C AllStar等製作大型演唱會，在行內屬資深。

▲ 鄭秀文開咪指責當時擔任演唱會監製的Fran9。（東星圖片）

反對唱《高山低谷》？

不過有網民翻出2014年天后鄭秀文（Sammi）《Touch Mi》演唱會尾場中，Sammi曾在台下升上來時，以玩開笑地嗌咪「指責」Fran9，她說：「搞咩呀監製？我喺下面企咗5分鐘啦，死都唔肯起歌。」

有網民指責當時Fran9不讓Sammi演唱《高山低谷》，不過其實是背後的團隊而非Fran9，Sammi說：「呢隻歌叫《高山低谷》，因為我冇乜練過，所以唱得唔好多多包涵。因為成組人反對咗，因為觀眾唔係好熟悉，又唔係你自己歌。但係我話唔緊要啦，今日尾場，就畀最後幾分鐘時間我，唱呢隻我好想同你哋分享嘅歌。」

隨即現場歡呼聲一片，Sammi笑住向Fran9說：「嗱！監製，You are wrong。」Sammi全程帶住開玩笑「埋怨」，而非嚴厲指責，加上《Touch Mi》演唱會屬經典騷之一，搞得非常成功。

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