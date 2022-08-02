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【蜱蟲叮咬】婦人耳後頭皮凹凸不平疑生腫瘤 求醫驚揭蜱蟲植入皮膚吸血

健康 12:36 2022/08/02

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夏天是昆蟲活躍的季節，台灣一名老婦近日見耳後頭皮突凹凸不平，疑頭皮生腫瘤，求醫驚揭蜱蟲植入皮膚吸血。

據台媒報道，當地一名老婦近日到診所求醫，稱其耳後頭皮上突然長出一個小疙瘩，觸碰時會痛癢，故到診所就醫，醫生疑是頭皮腫瘤，仔細詢問病史，小疙瘩出現的時間將近2星期，是突然出現並非慢慢長大。

醫生用皮膚鏡仔細檢查，驚見頭皮有一塊皮下出血的紫斑，上面有一小顆突起，仔細檢查突起，發現其實是一隻吸飽了血、圓圓腫腫的蜱蟲。

影片推介：

醫生最後用器械將蜱蟲輕輕取下，並確認老婦身上沒有圓型紅斑及頸部淋巴結腫大的情形，叮囑追蹤事宜，順利解決她的煩惱。

蜱蟲喜歡依附人體身上，一般喜歡叮咬被頭髮遮蓋著的皮膚，所以不容易被發現，如果蜱蟲已經依附在皮膚多日，難以用一般的方法取出，有時需要進行手術，將蜱蟲位置附近的皮膚和肉切除一小部分，再將牠移除。

據本港食環署的資料，蜱為吸血寄生蟲，一般依附在哺乳類動物身上。蜱未吸血前的身體大小，由2毫米至12毫米不等。當牠們吸血時，有機會傳播不同疾病，例如斑疹熱、寇熱、巴貝西蟲病及萊姆病等。

預防措施

  • 按標籤指示在衣服或皮膚上塗上昆蟲驅避劑
  • 穿着淺色長袖衫及長褲
  • 避免在叢林中坐臥
  • 避免接觸路旁長草
  • 定期替寵物除蟲
  • 不要餵飼流浪犬隻

資料來源：食物環境衞生署

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責任編輯：羅嘉欣

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