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【起底被控】被指涉違禁令對警員起底　女生被控藐視法庭暫定11月處理

社會 11:29 2022/08/02

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案件原定今（2日）於高等法院處理。惟女生因健康問題仍未出院，今缺席聆訊。（資料圖片）

20歲女生被指於2020年9月涉違反禁制令，疑對警員起底，被律政司指控涉藐視法庭，案件原定今（2日）於高等法院處理。惟女生因健康問題仍未出院，今缺席聆訊。基於女生未有呈交任何文件及就指控表態，法官頒令女生須於9月呈交誓章，若案件須審訊則暫定11月22日進行，若女生屆時改變立場，法官將處理求情及判刑。

申請人律政司，答辯人葉倩敏。申請人指於7月已向答辯人呈交文件，當時答辯人正留院，因健康問題而行動不便，但答辯人表示可於昨（1日）天出院，惟申請人於昨午才得知答辯人仍未能出院。

申請人同意法官先就案件程序作指示，即使答辯人缺席，亦不會構成不公。

法官指出，申請人於5月6日提出申請，指答辯人於2020年9月涉對警員起底，違反高院於2019年10月及11月頒下之禁制令。法官就此申請於5月12日批出許可申請，惟答辯人未有存檔任何文件或就指控表態。

法官指基於答辯人仍留院，遂就案程序上先作指示。法官指若答辯人決定抗辯，案件便進行審訊，反之則會處理求情及判刑。法官遂頒令答辯人須於9月9日呈交誓章，若案件須進行審訊，則排期至11月22日進行，預計需時3天，其間雙方須於指定時間向法庭存檔。

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記者：林育慧

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