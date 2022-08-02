【靚太廚房】港媽鮮果肉自製菠蘿造型鳳梨酥　公開餅皮餡料黃金比例焗出完美賣相

▲ 菠蘿造型鳳梨酥賣相滿分，相信大人和小朋友都十分喜歡。

鳳梨酥金黃鬆脆，入口酸酸甜甜又有嚼勁，一直深受大家歡迎。已為兩子之母的港媽小開在Facebook專頁SumSum's Baking分享煮食心得，今次介紹菠蘿造型鳳梨酥，賣相可愛吸引之餘，亦可以自己調節鳳梨餡味道，再配上淡淡奶油香的餅皮，口感十足。

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菠蘿造型鳳梨酥

(一粒為50克:鳳梨餡每份為20克，鳳梨皮每份為28克，抹茶麵團每份為2克)

▲ 菠蘿造型鳳梨酥賣相可愛。(圖片獲SumSum's Baking授權轉發。)

鳳梨餡材料

去皮菠蘿 1800克 麥芽糖 60克 糖 280克 無鹽牛油 80克 糯米粉 10克

鳳梨皮材料

低筋麵粉 304克 奶粉 35克 芝士粉 10克 糖霜 70克 全蛋液 60克 無鹽牛油 180克 鹽 1克 抹茶粉 少許

鳳梨餡做法

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1.菠蘿去皮後，洗乾淨並切碎。

2.將菠蘿及菠蘿汁倒入平底鑊並加入糖，用細火去煮約40分鐘，攪拌均勻。

3.當菠蘿開始軟身，就可加入麥芽糖，開中火炒40分鐘或以上，直至濃稠。

4.加入牛油，轉細火，將兩者混合。

5.將菠蘿水份炒乾，加入糯米粉，炒至無粉粒即可關火

6.將每份餡料分為20克並搓成球形，包上保鮮紙，放入雪櫃備用。

鳳梨皮做法

▲ 入爐前，可用油掃將蛋液掃上麵團，菠蘿葉部分則不用塗上蛋液。(圖片獲SumSum's Baking授權轉發。)

1.軟化牛油後，加入糖霜及鹽並打發。

2.加入芝士粉拌匀後，分次加入蛋液拌匀。

3.加入已過篩的奶粉及低筋麵粉，拌匀。

4.將麵團分為每份28克，並略為按扁，用保鮮紙包好放雪櫃約20分鐘即可。

菠蘿葉(抹茶麵團)做法

1.在製作鳳梨皮時，扣起少許麵團，加入抹茶粉拌匀。

2.待麵團變成淡綠色後，搓成球形備用，每粒約2克。

組裝步驟

1.壓扁鳳梨皮，包入鳳梨餡，搓成橢圓形，備用。

2.先在菠蘿造型模具均匀地掃上低筋或高筋麵粉，將多餘的麵粉倒出。

3.將抹茶粉麵團均匀地放在菠蘿葉位置，將已包鳳梨餡的麵團放入菠蘿造型模具。

4.用手掌輕壓並推平以填滿模具，用力壓約3-5秒，直至壓出圖案。

5.入爐前，可用油掃將蛋液塗上麵團。

6.放入預熱焗爐中層，170-175度焗20-23分鐘，烤焗至表面呈金黃色，即可取出。

下廚貼士

想口感均匀及賣相吸引，建議鳳梨餡每份分為20克，鳳梨皮每份為28克，抹茶麵團每份為2克，焗出來後就不會容易露餡。

此分量約可做23至24個菠蘿造型鳳梨酥。

在烹煮餡料時，需要間中攪拌，以防黏底。

由於每個菠蘿酸甜度不一，所以餡料甜度需自行做調整。

需先在菠蘿造型模具均匀地掃上麵粉及將多餘的麵粉倒出，方便麵團脫模。

為令完成品造型色澤更平均，建議入爐前，用細掃將蛋液掃上菠蘿身，菠蘿葉部分則不用塗上蛋液。

以上內容及圖片獲SumSum's Baking授權轉發。

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責任編緝：張懿慧