【痞子殿下】陳瀅棄女神包袱演惡公主勁搶戲　孝順孫女買樓贈外婆報親恩

▲ 有驚喜給觀眾。

TVB古裝喜劇《痞子殿下》昨晚（8月1日）正式首播，劇中組合配搭新鮮包括有周嘉洛、陳瀅（Jeannie）、王灝兒（JW）和朱敏瀚等人。此劇更是嘉洛首當男一、陳瀅首次拍古裝以及JW首次拍劇，加上劇情趣怪搞笑，相信必為觀眾帶來新鮮感。

昨晚一集中，百勝國失寵四皇子紀威（周嘉洛飾），遵父命赴歌蓮神國迎娶公主納克溫柔（陳瀅飾），但強悍的納克溫柔不願嫁體弱王子，決定追殺他。誰知兩人意外失憶，流落到七國中「無皇管」的首振鎮。

【痞子殿下】朱敏瀚宣布分訊後首現身 自揭與余思霆分手真相因疫情

最新影片推介：

二人默契十足

陳瀅演繹的惡爆公主多次對驚青王子周嘉洛表現兇狠，兩個一強一弱，互相鬥嘴，而且，她亦放低美女包袱「摧毁」靚樣瘋狂流口水，令不少觀眾大讚好笑。

Jeannie曾受訪時指與嘉洛首次合作，便擦出火花，更笑言他們劇內最多的身體接觸就是她以不同方式毆打對方，又指此劇一圓了她入行以來拍古裝的心願。

▲ 二人擦出火花。

入行經歷

Jeannie於大學時回流返港當模特兒，後當演員正式發展演藝事業。2014年，她在無綫劇集《女人俱樂部》飾演1980年代高傲校花年青版「容丹丹」而開始為人熟悉。

2015年在劇集《四個女仔三個BAR》飾演見習大律師「霍紫凝」，並憑此劇於《萬千星輝頒獎典禮2015》首度獲提名「最佳女配角」，自此成為無綫力捧小花之一。

及後，她在劇集《跳躍生命線》、《福爾摩師奶》、《黃金有罪》以及《愛美麗狂想曲》都有亮眼表現，更見其演技日漸進步。

感情豐富

由於Jeannie樣子甜美加上不時在網上大方派福利，當然吸引不少男粉絲歡迎，更封為她為「宅男女神」。

作為女神的她感情方面亦非常豐富，Jeannie曾與已故賭王何鴻燊公子何猷亨拍拖，終不夠一年分手收場，雖然二人多次被傳復合，不過「只聞樓梯響」。

及後，她又與羅天宇、陳家樂、方力申和周嘉洛傳緋聞，緋聞對象多籮籮！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

孝順女愛錫婆婆

不過Jeannie為人十分孝順，特別十分疼愛婆婆，她每年都風月不改去探婆婆，即使這兩年受疫情的關係，回港後需要隔離21天，機票和隔離的酒店一點也不便宜，但她都堅決要返加拿大。

她曾接受TOPick訪問時表示：「回去一次已經花了6位數字，不過是值得，因為回去就是為了陪伴家人及與家人見面。」

Jeannie又指在加拿大長大時從小開始由婆婆照顧，她曾說：「因為父母都不在加拿大，由婆婆接手照顧我，她基本上就如媽媽一樣。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

她表示跟婆婆關係殊深：「當年她照顧我時年紀已漸大，而且又不懂得英文，但她在溫哥華時常送我上學，且陪我出席家長會。婆婆放棄了很多自己的時間及自由去照顧我，所以很感激她！」

孝順的Jeannie數年前一擲港幣7位數字的首期在加拿大置業，現居香港的她以婆婆為先：「自己的心願就是想孝順她，很想婆婆覺得安心，作出（置業）決定並非單純想成為業主，而是盡孝心去令婆婆有個安定的心情，這是我最開心。」