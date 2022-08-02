  • 32°C
香港時間 : 2022802日 (週二) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【回憶往事】兒時日練功15小時偷懶即被打　洪金寶逃跑3次見媽媽落淚不再逃

親子 12:00 2022/08/02

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

洪金寶兒時生活相當刻苦。

動作影星及殿堂級導演洪金寶與鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手製作港產片《七人樂隊》，電影講述五十年代起七個香港情懷故事，洪金寶負責執導故事《練功》，故事記錄了「七小福」的練功往事。

最新影片推介:


洪金寶透露想把50年代自己練功夫的真實故事帶入電影中，更笑言：「如果患上老年癡呆症，就再沒有機會拍了。」並想將師弟成龍、元華、元彪的兒時故事都加入電影中。

說起當年練功的刻苦經歷，他表示整整六、七年都在練功，由早上7點練到晚上10點半，除了少部份時間食飯和讀書時間，其餘時間都在練功，而師父于占元非常嚴厲，看見徒弟偷懶會對他們施以體罰。洪金寶曾因受不了而逃跑三次，直至看見媽媽落淚才決定不再逃跑，他說：

因為他們沒有時間照顧我，也不希望我在社會上沒有方向隨波逐流。

因為母親的一個決定，也成就了洪金寶這個動作巨星和導演，他也發掘到自己一生的志趣，會直到拍不動了才會退休。有人認為洪金寶這一代功夫演員是「港產武俠片最後的榮光」，洪金寶聽過這種講法，但不想承認這種不復當年的論調，他認為大家是看港產片長大，應該鼓勵而非嘲笑它，他說：「二、三十年前你會因為它驚喜，現在卻是去恥笑。我們應該給它機會、尊重它、支持他，不能一味唱衰。」洪金寶又表示今下有各種各樣媒體興起，他也會呼籲大家不要放棄電影，並希望電影和電影院可以捲土重來。

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https：//bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https：//bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https：//bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【七人樂隊】洪天明奉旨打「老竇」　洪金寶憶昔日練功日子：好多美好回憶
20:01 2022/06/14
【七人樂隊】洪天明奉旨打「老竇」　洪金寶憶昔日練功日子：好多美好回憶
【星二代】直播帶貨被指丟洪金寶架　洪天明高EQ反擊：我自力更生養家
12:04 2022/07/22
【星二代】直播帶貨被指丟洪金寶架　洪天明高EQ反擊：我自力更生養家
【七人樂隊】袁和平洪金寶分享會金句連連　杜琪峯撐影圈新血：唔好踩佢哋
12:48 2022/08/01
【七人樂隊】袁和平洪金寶分享會金句連連　杜琪峯撐影圈新血：唔好踩佢哋

你可能感興趣

【七人樂隊】洪天明奉旨打「老竇」　洪金寶憶昔日練功日子：好多美好回憶
20:01 2022/06/14
【七人樂隊】洪天明奉旨打「老竇」　洪金寶憶昔日練功日子：好多美好回憶
【星二代】直播帶貨被指丟洪金寶架　洪天明高EQ反擊：我自力更生養家
12:04 2022/07/22
【星二代】直播帶貨被指丟洪金寶架　洪天明高EQ反擊：我自力更生養家
【七人樂隊】袁和平洪金寶分享會金句連連　杜琪峯撐影圈新血：唔好踩佢哋
12:48 2022/08/01
【七人樂隊】袁和平洪金寶分享會金句連連　杜琪峯撐影圈新血：唔好踩佢哋
譚家明 元華 徐克 林嶺東 袁和平 元彪 電影 導演 杜琪峯 洪金寶

最高瀏覽

【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
13:21 2022/08/01
【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
12:49 2022/08/01
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
10:23 2022/08/01
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意