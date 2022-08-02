【回憶往事】兒時日練功15小時偷懶即被打　洪金寶逃跑3次見媽媽落淚不再逃

▲ 洪金寶兒時生活相當刻苦。

動作影星及殿堂級導演洪金寶與鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手製作港產片《七人樂隊》，電影講述五十年代起七個香港情懷故事，洪金寶負責執導故事《練功》，故事記錄了「七小福」的練功往事。

最新影片推介:



洪金寶透露想把50年代自己練功夫的真實故事帶入電影中，更笑言：「如果患上老年癡呆症，就再沒有機會拍了。」並想將師弟成龍、元華、元彪的兒時故事都加入電影中。

說起當年練功的刻苦經歷，他表示整整六、七年都在練功，由早上7點練到晚上10點半，除了少部份時間食飯和讀書時間，其餘時間都在練功，而師父于占元非常嚴厲，看見徒弟偷懶會對他們施以體罰。洪金寶曾因受不了而逃跑三次，直至看見媽媽落淚才決定不再逃跑，他說：

因為他們沒有時間照顧我，也不希望我在社會上沒有方向隨波逐流。

因為母親的一個決定，也成就了洪金寶這個動作巨星和導演，他也發掘到自己一生的志趣，會直到拍不動了才會退休。有人認為洪金寶這一代功夫演員是「港產武俠片最後的榮光」，洪金寶聽過這種講法，但不想承認這種不復當年的論調，他認為大家是看港產片長大，應該鼓勵而非嘲笑它，他說：「二、三十年前你會因為它驚喜，現在卻是去恥笑。我們應該給它機會、尊重它、支持他，不能一味唱衰。」洪金寶又表示今下有各種各樣媒體興起，他也會呼籲大家不要放棄電影，並希望電影和電影院可以捲土重來。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https：//bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https：//bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https：//bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳