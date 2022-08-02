【蜜蜂來襲】打開廚櫃驚見密集蜂群　荃灣福來邨街坊：一日之間就咁

▲ 荃灣福來邨民宅，一日之間集結近千蜜蜂。

蜜蜂誤闖民宅，偶有發生。荃灣福來邨有居民最近在家中廚櫃發現蜜蜂結集，相當驚人。事主指，該群蜜蜂疑是「一日之間」形成，而事主表示已向房署通報情形，房署承諾將派員處理。

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據Facebook群組「荃灣人」，有網民在今日（2日）凌晨時上載一張照片，相中只見一個被打開的藍白色廚櫃，內藏大量蜜蜂，目測至少上百隻，十分嚇人。上載照片的網民表示事發地點是在荃灣福來邨，並稱是「一日之間」的情形。

▲ 有網民打開藍白色廚櫃，發現內藏大量蜜蜂。（圖片來源：Facebook群組「荃灣人」）

帖文一出，短短10小時已有近百留言，大批網民表示震驚：「密集恐懼症」、「好驚，樓主有冇尖叫，我睇見幅相已經想尖叫。」但亦有網民勸喻事主切勿自行處理：「應該保持冷靜，先聯絡管理處搵相關人士協助，唔好自行處理」點擊睇更多留言：

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事主其後再留言更新情形，多謝各位街坊，亦指已尋求房署協助，對方表示今日將派員處理：

謝謝各位街坊，當日已搵房署⋯話今日有人來搞⋯只係出入洗手間小心⋯個廚櫃其實係日日有打開（橙盒係貓糧）⋯早一晚都冇⋯係一日之間就咁

專家：不宜自行處理

本港偶有發生大批蜜蜂集結在民宅窗口位置，香港蟲害管理學會主席陳澤森就曾受訪表示，一日之內出現這種情況並不出奇，估計蜜蜂可能受天雨或其他天氣因素影響，需找尋有遮擋的地方逗留：

通常如不騷擾蜜蜂，牠們不會去有人的地方，所以應為誤闖。

陳澤森指出，所有蜂種都有針保護自己，如被蜜蜂針螫傷，患處會紅腫，如對蜜蜂敏感，或會出現抽筋，嚴重有機會休克。他勸諭切勿用火攻及找滅蟲公司來消滅蜜蜂，建議可以找養蜂人士協助。

據食環署資料顯示，食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，但不會向已聘有大廈管理公司的私人及公共住宅樓宇，及所有私人非住宅地方提供有關服務。如一旦發現家中出現蜂巢，事主需自行聯絡私人滅蟲公司要求協助。

有滅蟲公司莊臣集團與本地蜂農推行「拯救本地蜂」保育計劃，幫助拯救誤闖民居築巢的蜜蜂，再送到本地養蜂場交由蜂農照顧，從而生產本地蜂蜜，一般處理蜜蜂巢的收費約為幾百元至一千元不等。計劃負責人黃先生表示，希望市民為保育蜜蜂出一分力，合力帶蜜蜂回到大自然。

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責任編輯：羅嘉欣