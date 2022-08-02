【白色強人II】邵卓堯演釘槍劫匪騷演技　曾當電影男一入電視台成綠葉王

▲ 邵卓堯一秘暗變臉，獲觀眾讚賞。

TVB劇集《白色強人II》近日正在熱播，昨晚（8月1日）播出的《白色強人II》第6集，其中一幕戲講述「TVB御用奸人」邵卓堯飾演的釘槍劫匪於旅遊巴上脅持人質，雖然只得約5分鐘的戲碼，但邵卓堯瞬間變兇狠的一幕，展現其好演技。

入行近40年的邵卓堯為堅持當藝員，但又要養家，他曾於8年前兼職做的士司機，幫補生計，在TVB當綠葉王真的不容易！

【第五波疫情】疫情下TVB綠葉邵卓堯半個月無工開 揸「抗疫的士」日薪可達3000元

最新影片推介：

昨晚的《白色強人II》內，邵卓堯飾演的「林家權」為生計鋌而走險，持釘槍打劫旅巴乘客，劇情講述他於旅遊巴上以釘槍刺傷司機胸口，由於不忍心見到司機命危，最終向醫護人員求救。

馬國明飾演唐明醫生和陳豪所演的李文信醫生，跟范慧珊（姜麗文飾）一同前往現場搶救傷者。

當中邵卓堯對馬國明說：「我唔想佢死，無心㗎」，他完全演繹到那份矛盾心情，其後續說：「我唔想搞到咁大件事，可以借錢嘅朋友都借晒，我而家連開飯嘅錢都冇。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

曾當電影主角

當馬國明表示傷者失血過多有生命危險，要求將他送往醫院時，邵卓堯即時變臉大叫：「唔得，邊個都唔走得，我預咗一鑊熟，邊個都唔准走！」邵卓堯情緒起伏之大，完全展現其演技。

最後陳豪成功說服邵卓堯，釋放車上的乘客，而傷者也被送往醫院。

邵卓堯入行近40年，他於1989年入TVB第15期藝員訓練班，由此入大台拍過多部劇集，其中最為人熟悉的角色就是《刑警》的殘障露宿殺手、《法證先鋒III》的鑽石劫匪及《天梯》的強姦犯。由於經常演強姦犯、劫匪或殺手等角色，因而被封為「御用壞人」。

其實，邵卓堯曾當過電影男主角，在未入TVB藝員訓練班前，已於1986年拍過內地電影《小毛孩奪寶奇緣》，可惜因票房不理想而轉行，曾於1985年投身地產行業，但由於1989年地產市道欠佳，於是他加入TVB拍劇。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

兼職當的士司機

入行多年的邵卓堯當中難免試過不「爆騷」，以致每個月不足1萬元收入。

為幫補生計，邵卓堯在8年前兼職當的士司機賺錢養家，希望能為女兒提供更佳的學習環境。

《福爾摩師奶》邵卓堯從電影小生成電視綠葉 TVB御用壞人最低收入不足1萬揸的士養家

▲ 8年前曾兼職當的士司機。

他曾經說：「養一個小朋友要400萬，書簿費、興趣班樣樣都係錢，我又想發掘吓佢嘅興趣。但唔覺得辛苦，做父母梗係盡量畀最好嘅自己仔女。」

近年疫情對演藝界帶來莫大衝擊，令不少幕前藝人工作量大大削減，邵卓堯曾透露早前拍完《四十二章經》後，足足半個月沒有工作，直言做此行不會富貴，但一定不會「餓死」：「喺TVB做一定好過揸的士，我簽咗騷就一定會用我。」

▲ 邵卓堯跟女兒。